Zwei Unfälle auf der B1 bei Dortmund ++ Chico mittendrin ++ Sperrung!

Am Samstagnachmittag (20. September) kam es auf der Bundesautobahn 1 direkt am Autobahnkreuz zur Anschlussstelle Dortmund-Ost (B236) in Fahrtrichtung Unna zu gleich zwei heftigen Unfällen, wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Laut dem Polizeisprecher sei ein Fahrzeug flüchtig und ein Unfallbeteiligter nach ersten Erkenntnissen offenbar leicht verletzt. Die B1 bei Dortmund ist seit etwa 14.43 Uhr in Fahrtrichtung Unna komplett gesperrt. Der Verkehr staut sich mehrere Kilometer – und mittendrin steckt auch Lotto-König Chico.

B1 bei Dortmund in eine Richtung gesperrt

In seiner Instagram-Story zeigt sich der Lottomillionär Chico gegen kurz vor 15 Uhr, wie er auf der B1 steht und es weder vor noch zurück geht. Genauso wie zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer steht der 43-Jährige im Stau – und das eigenen Angaben zufolge schon seit rund einer Stunde. Gegenüber DER WESTEN berichtet er, dass offenbar ein Motorradfahrer unter ein anderes Auto gekommen sei. Das kann er von seiner Position aus beobachten.

Unfall auf der B1 bei Dortmund. Ein Motorrad liegt am Boden. Foto: privat

Offenbar hat ein LKW zwei Fahrzeuge, darunter ein Motorrad, touchiert. Der Motorradfahrer kam zu Fall, doch der LKW-Fahrer fuhr wohl einfach weiter. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet.

Polizei und Krankenwagen eilen an den stehenden Autos vorbei. „Tut mir von ganzem Herzen leid. Mein ganzer Tag ist versaut, mein ganzer Körper zittert. Ich hoffe wirklich, dass niemandem etwas Schlimmes passiert ist“, teilt Chico sein Bedauern mit.

Noch mehr aktuelle und spannende Meldungen:

Der Lotto-Gewinner aus Dortmund war gerade auf dem nach Werl zu einer Kunstgalerie. Doch der Einsatz wird wohl noch einige Zeit andauern.

Weitere Informationen in Kürze …