Unfall auf der A42 bei Dortmund ++ Autos überschlagen sich ++ 3 Verletzte

Am Freitagmorgen (10. Oktober) kam es auf der A42 bei Dortmund zu einem schlimmen Verkehrsunfall. Die Feuerwehr Dortmund erhielt um 7.12 Uhr über die Kreisleitstelle Recklinghausen Kenntnis von dem Unfall. Demnach seien mehrere Wagen in den Unfall verwickelt.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung für die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Zwei Fahrzeuge hatten sich bei dem Unfall auf der A42 bei Dortmund in Fahrtrichtung Castrop-Rauxel überschlagen. Der Toyota und der VW blieben beide auf dem Dach liegen – drei Menschen wurden insgesamt verletzt.

Unfall auf der A42 bei Dortmund

Wie ein Sprecher der Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigte, verletzten sich drei Menschen bei dem Unfall – eine Person leicht, die anderen beiden schwer. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstalle, während der Rettungsdienst die Erstversorgung übernahm. Die beiden Schwerverletzten kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Unfall auf der A42 bei Dortmund in Richtung Castrop-Rauxel. Foto: Feuerwehr Dortmund

Laut Angaben der Feuerwehr konnten sich alle Fahrzeuginsassen selbstständig aus ihren Wagen befreien und das noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren. Im weiteren Verlauf wurden die Fahrzeuge stromlos geschaltet, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Insgesamt waren rund 18 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Auch die Polizei war schnell vor Ort und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Noch sei unklar, was genau zu dem Unfall geführt habe. Im betroffenen Abschnitt der A42 kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die anderen Verkehrsteilnehmer wurden auf der linken Spur am Unfall vorbeigeführt. Rund zwei Stunden nach der Erstmeldung war der Einsatz beendet und alle Spuren der A42 in Richtung Castrop-Rauxel wieder frei.