Tim Peters dreht Musikvideo in Kamen – „Das hätte ich nicht erwartet“

Er besingt die Girls aus dem Pott und jetzt hat er sie sogar gefunden. Schlager-Newcomer Tim Peters teilte sich schon mit den ganz Großen die Bühne. Sang mit Helene Fischer und Florian Silbereisen beim „Schlagerboom“ in der Westfalenhalle. Für sein neues Video zur Hitsingle „Girl aus'm Pott“ machte es der Dortmunder aber eine Nummer kleiner.

Tim Peters lädt zur Girlsnight nach Kamen

Tim Peters holte die Hauptgewinnerin persönlich ab. Foto: Universal Music

Also von der Location her, die Stimmung war wohl ähnlich gut, wie in der Westfalenhalle. Passend zum Welt-Frauentag hatte Tim Peters zur Girlsnight in einen Club in Kamen geladen. Die Tickets gab es nicht zu kaufen, die Damen mussten sich bei Tim bewerben. Eine durfte sich sogar vom Schlagersänger stilecht im Manta abholen lassen.

Das ist Tim Peters:

Schon als kleines Kind lernte er Schlagergrößen wie Roy Black oder Daliah Lavi kennen

Sein Vater war ein erfolgreicher Musiker, seine Mutter Profi-Tänzerin

Mit dem Song „Nie mehr mit Laura“ schaffte es Tim Peters 1998 ins Finale des Schlager Grand Prix

Heute produziert und schreibt er Texte für absolute Schlagergrößen

Tim Peters arbeitet unter anderem mit Matthias Reim, Michelle und Eloy de Jong

Tim Peters uns seinen Girls aus dem Pott. Foto: Universal Music

Und dann ging die Post ab. „Ich wusste schon immer, dass die Girls aus dem Westen feiern können. Aber das gestern Abend hätte ich nicht erwartet. Was ein gelungener und schöner Abend“, freute sich Tim Peters über den verrückten Videodreh.

Hier gibt's das Video

