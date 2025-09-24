Thier-Galerie Dortmund lockt Kunden mit neuem Food-Hammer – selbst in Dubai fährt man drauf ab

Die Thier-Galerie Dortmund verzeichnet einen neuen Mieter in der Foodlounge. Die Berliner Imbiss-Kette Schnitzery zieht ein. Fans von Bowls, Wraps und Mac ’n’ Cheese dürfen sich freuen.

Die Fläche stand seit 2021 leer und wird nun bald durch die moderne Gastronomie belebt.

Neuer Mieter in Thier-Galerie Dortmund

Schnitzery betreibt bereits Filialen in Berlin, Hamburg und sogar in Dubai. Mit Dortmund eröffnet nun der vierte Standort in NRW. Ein genaues Datum für die Eröffnung ist noch nicht bekannt. Auf Facebook kündigt die Thier-Galerie Dortmund den neuen Mieter als „Original aus Berlin“ an.

Die Speisekarte überzeugt mit Bowls, Mac ’n’ Cheese, Wraps und dem neuen „Burgery“. Bowls enthalten knusprige Hähnchenstreifen, frisches Gemüse und Toppings. Schnitzery soll besonders junge und trendbewusste Kunden ansprechen. Ein schneller Snack in moderner Atmosphäre passt perfekt zum Konzept der Thier-Galerie Dortmund.

Weitere Vermietungen folgen

Die Thier-Galerie Dortmund hat kürzlich mehrere Gastronomiepartner für die Foodlounge gewonnen. Seit September bietet „Gyros more“ Speisen an. „Immergrün“ startet im Herbst unter neuer Leitung, „The Kebab“ ist in Planung. Laut Center-Manager Torben Seifert passt Schnitzery „super zu unserer Zielgruppe“, schreiben die „Ruhrnachrichten„.

Seifert freut sich auf die Zusammenarbeit mit allen Partnern. Die Foodlounge nähert sich endlich der Vollvermietung. Die Thier-Galerie Dortmund wird so noch vielfältiger und attraktiver. Mit innovativen Gastronomie-Konzepten soll bei den Besuchern künftig keine kulinarische Langeweile mehr aufkommen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.