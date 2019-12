Thier Galerie Dortmund: Krasse Änderung! Das soll das Einkaufen grundlegend verändern

In Dortmund in der Thier-Galerie kannst du nun online checken, ob Produkte verfügbar sind.

Dortmund. Ein völlig neues Shopping-Erlebnis bietet die Thier-Galerie Dortmund nun ihren Kunden an.

Mit der „Digital Mall“ vermischt die Thier Galerie Dortmund Online -Shopping mit herkömmlichem Einkaufen.

Thier Galerie Dortmund startet neues Projekt

Und so funktioniert es: Die Online-Produktsuche bietet Kunden die Möglichkeit, im Center verfügbare Produkte der teilnehmenden Händler vorab zu recherchieren, sich über Größen und Preise zu informieren und die Produkte dann vor Ort im Shopping-Center abzuholen.

Die Begründung der Thier-Galerie für eine solche Maßnahme: „Viele Kunden trennen in ihrem Einkaufsverhalten heute nicht mehr zwischen Online- und Offline-Kanälen, sondern wollen sich in beiden Welten über Produkte informieren und einkaufen – und dabei auch die tatsächliche Verfügbarkeit der Produkte prüfen.“

Eine aktuelle Studie des Institut für Handelsforschung (IFH) Köln zeige, dass 75 Prozent der Kunden einen Online-Verfügbarkeitscheck als vorteilhaft erachten.

13 Händler aus der Thier Galerie sind dabei

13 Händler machen zunächst mit bei der digitalen Offensive. Die Anzahl der teilnehmenden Händler und verfügbaren Artikel soll schrittweise ausgebaut werden.

Die „Digital Mall“ ist aktuell schon in 26 Shopping-Centern mit über 300 teilnehmenden Shops und über 2,5 Millionen verfügbaren Artikeln live und wird sukzessive ausgebaut und in einem Großteil der Center in Deutschland eingeführt. (fb)