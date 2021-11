Thier Galerie in Dortmund: Neue Aktion im Einkaufszentrum – DAS soll es jetzt dort geben

Dortmund. In der Thier-Galerie in Dortmund kommen Shoppingfreunde voll auf ihre Kosten. Kleidung, Schuhe, Bücher – all das bekommt der Besucher in dem Shopping Center.

Jetzt kommt sogar ein neues Angebot hinzu! Denn in der Thier Galerie in Dortmund gibt es für Kunden nun - wieder – einen Pieks.

Thier-Galerie in Dortmund eröffnet Pop-Up-Impfzentrum

Ab dem 18. November nimmt das bereits aus der letzten Impfaktion bekannte Pop-Up-Impfzentrum wieder seinen Betrieb auf. Bis zum 16. Dezember kann man sich zwischen dem Besuch zweier Geschäfte von 12 bis 17 Uhr an jedem Donnerstag impfen lassen.

+++Dortmund: Altes Traditionsrestaurant kurz vor dem Aus – nun gehen die Inhaber DIESEN gewagten Schritt+++

Neben der Erst- und Zweitimpfung ist auch die Booster-Impfung dann hier möglich. Natürlich unter den gültigen Voraussetzungen, wie die Stadt Dortmund noch einmal explizit hinweist.

Thier-Galerie in Dortmund: Nicht alle Kunden vom Angebot begeistert

Im Netz kommt die Aktion schon jetzt gut. „Super Idee“ und „großartig“ schreiben viele unter dem Post zu der Aktion der Stadt Dortmund. Besonders das zügige und bürgernahe Handeln wird gelobt.



----------------------

Ein paar Fakten über die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

----------------------





Doch es wäre nicht Facebook, wenn einige auch Kritik an dem Angebot finden würde. Vor allem die begrenzten Öffnungszeiten nur donnerstags sind ein Dorn im Auge. „Vielleicht noch die Öffnungszeiten erweitern. Der Bedarf sollte da sein“, schreibt etwa eine Person.

-------------------------------------

Mehr aus Dortmund:

Dortmund stellt Mega-Weihnachtsbaum wieder auf – Aktion geht nach hinten los „Künstliches Ungetüm“

Dortmund: Ermittlungen gegen Kita-Mitarbeiter – hat er sich an einem vierjährigen Kind vergangen?

Dortmund: Arbeitsloser will Millionär werden – jetzt hat er eine ungewöhnliche Bitte

-------------------------------------

Auch die Tatsache, dass das Impfzentrum bis maximal Mitte Dezember geöffnet haben wird, erregt Unmut. „Bitte verlängert das. Die meisten Beschäftigten in Schulen und Kitas werden im Dezember erst berechtigt zum Boostern“, schreibt eine Frau. (kk)