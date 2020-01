Sparkassen-Revolution im Ruhrgebiet: Filialen mit unübersehbarer Änderung ab 2020

Sparkassen-Mitarbeiter in Dortmund werden ab 2020 im neuen Dress auf der Arbeit erscheinen.

Dortmund. In Hamburg ist es schon längst geschehen, auch München ist mitgezogen. Nun soll die Dress-Code-Revolution auch im Ruhrgebiet ins Rollen kommen: Sparkassen-Mitarbeiter in Dortmund dürfen sich ab 2020 deutlich lockerer kleiden.

Die Sparkasse befreit ihre Angestellten vom verstaubten Dresscode - „Spießer-Schlips“ adé!

Sparkassen ändert Dresscode: Chino-Hose statt Anzug

Dem Trend, losgetreten durch die Sparkasse Hamburg im Jahr 2016, sind mittlerweile zahlreiche Sparkassen-Verbände gefolgt. Der erhoffte Effekt durch die Änderung des Dresscodes: mehr Kundennähe. „Wir möchten auf Augenhöhe mit unseren Kunden kommunizieren. Dazu gehört auch eine Kleidung, mit der wir uns nicht von ihnen abgrenzen“, verrät Pressesprecher Markus Pinnau auf Nachfrage von DER WESTEN.

In einer Broschüre wird der Casual-Buisness-Style wie folgt vorgeschlagen: Männliche Mitarbeiter dürfen ihren Anzug gegen eine „Sakko-Hosen-Kombination“ eintauschen. Chino-Stoffhose oder dunkle, einfarbige Jeans sind kein Tabu mehr.

„Die Herren dürfen die Krawatte morgens im Schrank lassen. Sie werden aber weiterhin ein Hemd mit Kragen tragen. Anstelle der Anzughose sind knitterfreie Chinos oder eine dunkle Jeans erlaubt - dies gilt auch für die Damen", so Pinnau.

Neben Stoffhose und Jeans erweitern Kleider und Röcke für Mitarbeiterinnen die Gaderobe auf der Arbeit. Aber nur solange, wie sie „in Bewegung oder im Sitzen (...) maximal eine Hand breit oberhalb Ihrer Knie enden.“ Ohne Strümpfe oder Strumpfhosen dürfen die Mitarbeiterinnen zukünftig auch in Sandaletten oder Ballerinas schlüpfen.

Zukünftig kein Muss mehr bei Sparkassen-Mitarbeitern in Dortmund: Krawatte und Anzug. Foto: imago images / photothek

Doch absolute No-Gos bezüglich des Kleidungsstils wird es auch in Zukunft bei der Bank geben, wissen die Ruhr-Nachrichten:

Birkenstocks, Flip-Flops, Turnschuhe

helle, verwaschene, löchrige Jeans

Shirts mit Spaghetti-Trägern und kurze Hosen

knallige Farbtöne oder Aufdrucke

starkes Make-Up, auffällige Nägel

Kopfbedeckungen wie Mützen oder Base-Caps

sichtbare Piercings und Tattoos

Der erhoffte Effekt: Kundengespräche auf Augenhöhe

Umfragen haben übrigens ergeben, dass Kunden häufig eine emotionale Distanz zu ihrem Berater empfänden. Deren Auftritt wird häufig als unmodern wahrgenommen. Zusätzlich sollen die Mitarbeiter durch den neuen Dresscode ihre Persönlichkeit entfalten können. „Es kommt auf die Persönlichkeit und die Qualität des Beratungsgespräches an – nicht auf die Etikette, so die Meinung unserer Kunden“, heißt es in einer anderen Sparkassen-Broschüre.

„Die Änderungen wurden z. B. bei den Kunden der Sparkasse Neuss sehr positiv aufgenommen“, hofft Pressesprecher Pinnau ebenfalls auf einen positiven Effekt.

Doch: Anzug und Krawatte verschwinden nicht komplett. Bei offiziellen Anlässen und Kundenveranstaltungen wird weiterhin klassisch Anzug mit rot-weiß-gestreifter Krawatte bei den Männern getragen. Frauen kommen dann ebenfalls an Kleid oder Hosenanzug nicht vorbei. (mb/vh)