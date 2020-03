Sparkasse Dortmund geht rigorosen Schritt – mit Konsequenzen für JEDEN Kunden

Die Sparkasse in Dortmund macht ihre Filialen im Stadtgebiet ab Freitag dicht. (Symbolbild)

Dortmund. Ab Freitag ändert sich für Kunden der Sparkasse in Dortmund einiges! Wegen des Coronavirus hat die Bank angekündigt, alle Filialen schließen zu wollen.

Das schließt nicht nur die Mitarbeiter an den Schaltern, sondern auch die Angestellten in den Beratungs-Centren mit ein. Kunden müssen also auf direkten Kontakt mit Sparkassen-Mitarbeitern verzichten.

Sparkasse macht Filialen in Dortmund dicht

Die Sparkasse will durch die Maßnahme eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Neben Kunden und Kundinnen sollen vor allem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschützt werden, wie es in einer Meldung auf der Webseite der Sparkasse Dortmund heißt.

Falls du jetzt Sorgen hast, dass du nicht mehr an dein Geld kommst: Die Geld-, Einzahl- und Überweisungsautomaten in den Foyers stehen dir natürlich noch immer zur Verfügung. Nur der Plausch mit dem Sparkassen-Mitarbeiter fällt weg. Fast alle der rund 60 Geschäftsstellen in der Ruhrgebietsstadt bleiben geschlossen.

Einzig und allein das Beratungs-Center in der Stadtmitte am Freistuhl 2 hat von Montag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. Dies gilt jedoch nur für „dringende, nicht verschiebbare Angelegenheiten“. Dort verzichten die Angestellten auf einen Händedruck zur Begrüßung der Kunden, um eine Übertragung des Coronavirus zu vermeiden. Wunder dich also nicht, wenn dir dort nur jemand zulächelt anstatt dir die Hand zu reichen.

+++ Dortmund Hauptbahnhof: Bahnmitarbeiter findet blutverschmiertes Tablet – dann kommt es noch schlimmer +++

Online-Banking als Alternative

Natürlich kannst du zudem weiter das Online-Banking der Sparkasse nutzen und damit Überweisungen veranlassen. Zudem wurde die telefonische Erreichbarkeit des Kunden-Beratungs-Centers ausgebaut. Dort kannst du Bankgeschäfte schnell und einfach am Telefon erledigen.

------------------

Mehr aus der Region:

Sparkasse in Essen mit konsequenten Maßnahmen – DAS sollen Kunden jetzt befolgen

Netto: Kunden prügeln sich an Kasse − nur weil der eine...

Köln: Familienvater ermordet in Wohnung aufgefunden – Polizei hat furchtbaren Verdacht

------------------

Dies ist nun von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0231 183-0 möglich. (dav)