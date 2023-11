„Die Simpsons“ reden über Dortmund – bei den neuen Folgen musst du ganz genau hinhören

Die gelben Bewohner von Springfield stehen mal wieder im Rampenlicht. Dieses Mal, weil ihre Albernheiten und skurrilen Abenteuer in eine neue Runde gegangen sind und dabei mit ganz besonders lustigen Gags überraschen. Die Kultserie „Die Simpsons“ erwähnt in ihrer 34. Staffel die Ruhrgebietsstadt Dortmund.

+++ Zensiert! Diese Simpsons-Folge wirst du so nicht mehr sehen – das ist der Grund +++

Zwar ist bisher nur die erste Hälfte der 22 Folgen für die Zuschauer verfügbar, allerdings hat sich diese gerade im Pott sehr beliebt gemacht, denn die Figur Bart Simpson kennt anscheinend die Stadt Dortmund!

„Die Simpsons“ sind dem Pott so nah wie noch nie

Aber zunächst bleibt vielleicht erstmal zu klären, worum es in der „Die Simpsons“-Folge überhaupt geht, um den Zusammenhang zu der Stadt Dortmund verstehen zu können. Der berühmte Clown Krusty führt mal wieder eine Show auf, in der er ziemlich wenig Lacher vom Publikum bekommt. Daraufhin ist er sichtlich enttäuscht. Die Show von Krusty soll sich eigentlich an die Kinder aus Springfield richten, allerdings sind diese davon wenig beeindruckt und kein Kind kommt zu seiner Show. Im Publikum befinden sich nur ältere Menschen, die durch Zufall beim Vorbeilaufen dort gelandet sind.

In der Schule im Unterrichtsfach Clownskunde arbeitet Bart Simpson sehr engagiert mit. Seine Lehrerin stellt ihm die Frage, welcher der erste Clown gewesen sei, der eine doppelt geflügelte Halskrause getragen hat. Bart weiß es und antwortet, dass der erste Clown mit Halskrause Pickle Herring aus Dortmund gewesen sei.

Was bedeutet „Pickle Herring“?

Der Begriff hat verschiedene Bedeutungen und auch verschiedene Schreibweisen. Pickle Herring ist keine moderne gastronomische Kreation, sondern ein Ausdruck einer alten kulinarischen Tradition, die ihren Ursprung in den nördlichen Regionen Europas hat. Der Name setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: „Pickle“ bezieht sich auf die eingelegte Zubereitungsweise, während „Herring“ den Hauptteil des Gerichts darstellt also den Hering.

Auch interessant:

Doch in dem Zusammenhang mit Dortmund ist Folgendes gemeint: Der Begriff hat bei den Simpsons nichts mit einer Speise zu tun. Vielmehr ist der „Pickelhering“ in der Moderne eine Bezeichnung für eine lustige Figur.