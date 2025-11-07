Beim Sex auf A1 Richtung Dortmund erwischt – Pärchen droht dieses üble Nachspiel

Was für eine Nummer am Montag (3. November) auf der A1 Richtung Dortmund. Die Polizei stolperte am Morgen in eine Verkehrssituation der besonderen Art. So ist ein Pärchen mitten auf der Autobahn übereinander hergefallen.

Sex am Steuer – bei einer Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h. Beamte der Polizei Münster stoppten den Wahnsinn, zogen den Fahrer (37) aus dem Verkehr (mehr dazu hier >>>). Jetzt ist die Frage – was droht dem 37-Jährigen nach dieser schnellen Nummer? Auf Nachfrage von DER WESTEN ließ der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) durchblicken: Die intime Aktion dürfte das Pärchen wohl für immer bereuen.

Sex auf A1 Richtung Dortmund: Übles Nachspiel

Wie gefährlich der Adrenalinkick auf der A1 Richtung Dortmund war, zeigen Notrufe von Zeugen, die zu dem Zeitpunkt auf der Autobahn unterwegs waren. So drohte der Wagen zeitweise von der Fahrbahn abzukommen. Ein Lkw musste sogar auf den Standstreifen ausweichen, damit es nicht zu einer Kollision kommt.

Wäre der Lkw-Fahrer nicht so aufmerksam gewesen, es hätte zu einem traurigen Höhepunkt kommen können. Stattdessen muss sich der Fahrer nun für seine Lust am Steuer verantworten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Und das kann nach Angaben des ADAC sehr hart bestraft werden.

Knast nach Sex auf der A1?

Zwar weist der Automobil-Club darauf hin, dass bislang noch keine weitergehenden Informationen vorliegen und erst Zeugenbefragungen den tatsächlichen Tatbestand ergeben werden. Aber: „So wie der Fall aktuell berichtet wird, könnte eine Gefährdung des Straßenverkehrs oder ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Betracht gezogen werden.“

Bei einer Verurteilung dürfte der Fahrer sich von seinem Lappen vorerst verabschieden. Außerdem muss der 37-Jährige nicht nur mit drei Punkten in Flensburg rechnen: „Ebenso wie bei einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr droht darüber hinaus eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren“, so ein Sprecher des ADAC. Für die Freiheit auf der Autobahn dürfte das Pärchen am Ende also teuer bezahlen.