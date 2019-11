Florian Silbereisen will mit seinen Fans in Dortmund den „Schlagerboom“ feiern.

Schlagerboom: Florian Silbereisen will in Dortmund feiern – doch es gibt ein Problem

Am Samstag (2. November) geht es endlich los: Der „Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen steigt in der Dortmunder Wesfalenhalle.

Doch beim Blick auf den Kalender dürfte einigen Schlagerfans das kalte Grausen kommen. Denn neben dem „Schlagerboom“ findet auch noch das Bundesligaspiel des BVB gegen den VfL Wolfsburg im angrenzenden Signal-Iduna-Park und der beliebte Hansemarkt in der Dortmunder City statt.

„Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen: In Dortmund wird es brechend voll

Quintessenz des Ganzen: Es wird brechend voll in der Reviermetropole. Die Polizei bittet demnach um eine frühzeitige Anreise und die Nutzung des ÖPNV.

-----------------------

Diese Stars sind beim „Schlagerboom 2019“ dabei:

Roland Kaiser

Andrea Berg

Kerstin Ott

Howard Carpendale

Marianne Rosenberg

Andreas Gabalier

Maite Kelly

Oli.P

Giovanni Zarella

Pietro Lombardi

The Kelly Family

und viele mehr!

...

---------------------------

„Schlagerboom“: Anreise mit dem Auto wird zur Geduldsprobe

Florian Silbereisen ist am Samstag live in Dortmund. Foto: MDR/ARD/Thorsten Jander

Solltest du doch mit dem Auto anreisen wollen, dürftest du ein großes Problem bekommen. Die Plätze rund um Stadion und Westfalenhalle sind erfahrungsgemäß bis in den Abend durch die Fußballfans belegt. Für die „Schlagerboom 2019“-Zuschauer bliebe da wenig Platz. Und auch die Anwohnerstraßen rund um Westfalenhalle und Stadion werden zum Großteil belegt sein.

+++ Florian Silbereisen: Emotionale Botschaft aus Dortmund – „Wenn ich sehe, wie...“ +++

Eine Möglichkeit für die Autofahrer wäre jedoch, ein Parkhaus in der Innenstadt aufzusuchen und dann mit der U-Bahn bis zur Westfalenhalle zu fahren.

„Schlagerboom“: Tickets noch für die Generalprobe:

Wenn du noch keine Tickets hast, die Karten für die eigentliche Show am Samstag sind schon restlos ausverkauft. Allerdings gibt es noch Karten für die Generalprobe am Freitag. Zudem überträgt die ARD den „Schlagerboom 2019“ mit Florian Silbereisen live am Samstag (3. November) um 20.15 Uhr.

+++ Howard Carpendale exklusiv: Sänger kündigt Großes bei Florian Silbereisen an – „Das erste Mal...“ +++