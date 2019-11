Schlagerboom 2019: Neben Helene Fischer überraschte auch ER Florian Silbereisen

Dortmund. Der Schlagerboom 2019 in der Dortmunder Westfalenhalle hatte vor allem eines parat: Viele Überraschungsgäste für Florian Silbereisen!

Die wohl größte Überraschung für den Volksmusiker war seine Ex-Freundin, Schlagerkönigin Helene Fischer, die plötzlich auf der Bühne des Schlagerboom 2019 stand.

Beim Schlagerboom 2019 überraschte ER Florian Silbereisen

Doch schon zuvor sorgte ein ganz besonderer Freund des Musikers und Moderators für eine Gänsehaut-Stimmung in der ganzen Halle, als er Silbereisen überraschte.

Zur Fußball-Hymne „You'll never walk alone“ kam der ehemalige BVB-Torwart Roman Weidenfeller zu seinem Kumpel auf die Bühne. Die beiden Männer lagen sich in den Armen und die ganze Halle sang das Lied mit, das Weidenfeller jahrelang bei BVB-Heimspielen im Stadion von den Fans gehört hatte. Der Jubel hielt an, die Zuschauer feierten Weidenfeller und Silbereisen.

Roman Weidenfeller lässt sich zur Hymne „You'll never walk alone“ feiern. Foto: imago images / osnapix

Florian Silbereisen feiert mit Roman Weidenfeller

Bevor er allerdings auf die Bühne kam, hockte Weidenfeller unter eben dieser und machte von dem lustigen Bild noch schnell ein Foto für seine Story auf Instagram.

Beim Schlagerboom 2019 war auch Roman Weidenfeller zu Gast. Foto: Instagram

Seine Fans haben es gefeiert und Florian Silbereisen hat sich sichtlich sehr gefreut. Auch wenn er nicht ganz so schockiert und überrascht geschaut hat, wie bei Helene Fischers Auftritt. (fb)