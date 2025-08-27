Drama bei Familienbesuch – Frau aus Ruhrgebiet warnt vor Hunde-Hasser

Hunde-Halter haben es oft nicht leicht. Sie müssen nicht nur die Verantwortung und Pflege ihres Tieres übernehmen, sondern werden auch noch tagtäglich mit regelrechten Hunde-Hassern konfrontiert. Jedes Bellen, jedes Häufchen, dass nicht binnen Sekunden verschwunden ist, bietet direkt eine Angriffsfläche.

Es gibt sogar immer wieder Personen, die Köder auslegen und Rasierklingen oder Glasscherben zwischen Leckereien verstecken, damit ein Hund sie aus Versehen schluckt und womöglich sogar daran stirbt. Genau so etwas ist einer Frau zuletzt im Ruhrgebiet passiert. Jetzt warnt sie andere.

Hund im Ruhrgebiet frisst Tomate – was drinsteckt, erschreckt

Christina R. aus Castrop-Rauxel ist Ende August etwas Schreckliches passiert – oder viel eher ihrem Hund. „Als ich mit meiner Boxerhündin Coco (16 Wochen alt) und meinen Kindern zu Besuch bei meinen Eltern war, kam es zu einem Vorfall, der schlimme Folgen hätte haben können“, erzählt die Halterin gegenüber DER WESTEN.

Auch emotional: Hund in NRW war sechs Jahre lang angekettet – „Hat nie aufgegeben“

Coco musste ganz dringend ihr Geschäft erledigen, rannte bereits vor die Treppe runter und war dann schon im Garten. Als Christina hinterherkam, sah sie nur, wie ihre Hündin etwas Rotes im Maul hatte und darauf herumkaute. „Ich reagierte sofort, gab ihr ein klares „Aus“ und nahm ihr den Gegenstand ab. Dabei stellte ich fest, dass es sich um eine angebissene Tomate handelte, in der eine Schraube steckte.“

Hunde-Hasser im Ruhrgebiet bereitet Halterin Sorgen

Ein Hund im Ruhrgebiet wäre beinahe Opfer eines Hunde-Hassers geworden. Foto: Christina R.

Sofort untersuchte die Halterin akribisch das Maul der Hündin nach Verletzungen oder weiteren Schrauben. „Zum Glück war ich im richtigen Moment zur Stelle, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte“, zeigt sich die Frau aus Castrop-Rauxel erleichtert. Coco war nichts passiert und in der Umgebung konnte sie auch keine weiteren verdächtigen Gegenstände finden.

Sofort warnte sie über Facebook andere Halter. Denn der Vorfall vom 24. August war nicht der erste an der Dortmunder Straße 124 in Schwerin. „In dem Haus (…) gab es leider schon mehrere Vorfälle mit Hunden. Zwei Hunde wurden dort bereits durch ausgelegtes Rattengift vergiftet – leider konnte bislang nicht nachgewiesen werden, wer dafür verantwortlich war.“ Eine Person dort habe ihren Hund bereits mehrfach beleidigt und angeschrien. Auch von anderen betroffenen Haltern habe sie gehört.

+++ Mann misshandelt Hund im Ruhrgebiet – und prügelt auf Helfer ein +++

„Auch wenn ich keine konkreten Vorwürfe machen kann und niemandem etwas unterstellen möchte, ist die Situation sehr ernst. Denn nicht nur Hunde hätten dadurch verletzt werden können – auch ein Kleinkind hätte eine solche Tomate in den Mund nehmen können, mit potenziell lebensgefährlichen Folgen. Meine Eltern, die Nachbarn und ich sind nun besonders wachsam und achten verstärkt auf Auffälligkeiten in der Umgebung.“