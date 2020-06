Rewe: Kuriose Aktion in Dortmund – Inhaber ruft Kunden ausgerechnet DAZU auf

Dortmund. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft werden in vielen Bereichen deutlich – und manchmal auch auf skurrile Weise. Wie bei einem Rewe an der Planetenfeldstraße in Dortmund.

Wegen der Pandemie wurden mehrere Bankfilialen in der Umgebung geschlossen, von denen der Rewe zuvor immer sein Münzgeld erhielt. Immerhin zahlten vor der Corona-Krise rund zwei Drittel der Kunden bar, das Wechselgeld musste also verfügbar sein. Doch genau in diesem Bereich gibt es nun Engpässe – was den Filial-Inhaber Jürgen Mankel auf eine ungewöhnliche Idee gebracht hat. Darüber berichten die Ruhrnachrichten.

Rewe: Filiale in Dortmund hat zu wenig Münzgeld in den Kassen

Zwar wähle mittlerweile ein Großteil der Kunden in Mankels Rewe-Markt aus Hygienegründen die kontaktlosen Bezahlmethoden mit Karte oder Handy, wobei die Kassierer kein Kleingeld ausgeben müssen. Jedoch macht der Inhaber in einem Schild vor der Filiale deutlich: „Wir nehmen noch Bargeld an!“ Um elektronische Zahlung wird lediglich gebeten, „da die Versorgung mit Münzgeld durch die Banken nicht mehr ausreichend gewährleistet ist.“

Gegenüber den „Ruhrnachrichten“ räumt Jürgen Mankel zwar ein, dass die Bankfiliale in der Innenstadt zwar offen sei. „Aber dort alles zu regeln, kostet mich einen halben Tag – die Zeit habe ich nicht.“

Dennoch: Das Problem verschwindet nicht einfach. Schließlich gebe es nach wie vor mehr als genug ältere Kunden, die an der Rewe-Kasse mit Bargeld bezahlen. Und für die muss Münzgeld zum Wechseln her. Eine Situation, die zu interessanten Ideen führt.

Rewe-Kunden können sich den Inhalt ihrer Sparschweine auszahlen lassen

Die zunächst simpelste Methode, um den Münzenvorrat aufzufüllen: Personen, die bar zahlen, sollen das möglichst passend und mit Kleingeld tun. Doch Inhaber Mankel ist auch offen für andere Konzepte. „Wer mit seinem Eimerchen oder Sparschwein voller Münzgeld kommt, ist auch willkommen“, bietet er an.

Kuriose Idee: Die Kunden bringen dem Rewe einfach das Münzgeld aus ihren Sparschweinen und -dosen. (Symbolbild) Foto: imago images / MiS

Der Plan: Kunden bringen ihre Spardose mit, können den Inhalt in eine Zählmaschine in Mankels Büro geben und anschließend den Gegenwert für Münzgeld an der Kasse in Scheinform ausgezahlt bekommen. „Ich hatte vor einiger Zeit mal einen Münzgeld-Automaten zur Selbstbedienung im Laden stehen, der dann Einkaufsgutscheine im Wert der Einzahlung ausgegeben hat“, erklärt der Ladeninhaber eine frühere Variante seiner Idee. „Aber die Kunden haben gesagt, mit einer Auszahlung können sie mehr anfangen.“

Banken dementieren Münzgeld-Mangel

Auf Nachfrage der „Ruhrnachrichten“ gab es von Seiten der Sparkasse oder auch der Dortmunder Volksbank heftige Widersprüche, was eine mögliche Mangelversorgung mit Münzgeld während des Lockdowns angeht. „Engpässe gab es nicht und wird es auch nicht geben“, betonte ein Sprecher der Volksbank in Dortmund.

Eine Sprecherin der Sparkasse erläuterte: „Lediglich im Ablauf hat sich für die Einzelhändler eventuell etwas geändert. Wenn sie normalerweise ihr Münzgeld an einer Filiale abholen, die aktuell geschlossen ist, können sie es zum Beispiel direkt an der Hauptstelle abholen.“ (at)