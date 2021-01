Rewe in Dortmund: Mann sieht Ungewöhnliches bei den Einkaufswagen – kurz darauf muss die Feuerwehr kommen

Dortmund. Was ein Mann vor einem Rewe in Dortmund entdeckt hat, sorgte an einem Sonntag für ein ungewöhnliches Chaos. Als sich dieser nichtsahnend gegen die Parkbox für Einkaufswagen vor dem Rewe in Dortmund lehnte, machte er eine unglaubliche Entdeckung.

Wie „Ruhr Nachrichten“ berichtet, wollte der Mann gegen 12 Uhr vor dem Rewe Tober an der Mengeder Straße in Brambauer bloß in Ruhe seinen Kaffee und ein Brötchen genießen. Die Ruhe blieb ihm nicht lange erhalten.

Rewe in Dortmund: Mann muss die Feuerwehr rufen

Während sich der Mann gegen die Parkbox lehnte, hörte er aus einer der Einkaufswagen ein merkwürdiges Geräusch: Ein Rappeln, dass ihn direkt stutzig machte.

Bei genauerem Hinschauen bemerkte der Mann, dass sich ich in dem Einkaufwagen ein Vogel befand. Da die Parkboxen an Sonntagen verschlossen sind, war der arme Vogel gefangen und versuchte hysterisch zu entkommen.

Sofort alarmierte der Mann die Feuerwehr, welche unmittelbar nach dem Anruf zur Hilfe hereilte.

Rewe in Dortmund: Feuerwehr macht ungewöhnlichen Fund

Dass sich ein Vogel in eine Einkaufswagen-Parkbox verirrt, kann durchaus schon mal vorkommen. Als ermittelt wurde um welche Art von Vogel es sich handelte, sorgte dies jedoch für Verwirrung.

Wie Klaus Nowack, Gründer der Interessengemeinschaft für Ornithologie und Natur, den „Ruhr Nachrichten“ berichtet, handelte es sich bei dem gefundenen Vogel um einen Sperber. Dieser sei jedoch in der Umgebung Dortmund eine Seltenheit.

Rewe in Dortmund: Ein Sperber verirrte sich in eine Einkaufswagen-Parkbox. Das kommt eher selten vor. (Symbolbild) Foto: Imago imageBROKER/ThomasxHinsche

Es könnte vermutet werden, dass der Sperber auf der Suche nach Essensresten war und somit unauffällig in die Parkbox für Einkaufswagen geschlichen war.

Laut Klaus Nowack ist dieses Verhalten für Sperber jedoch eher ungewöhnlich, da dessen Beute vornehmlich Kleinvögel sind. Diese wiederrum könnten nach diversen Essensresten am Supermarkt gelauert haben, wodurch der Sperber angelockt wurde.

Der Sperber konnte von der Feuerwehr unversehrt aus der Einkaufswagen-Parkbox befreit werden und suchte unmittelbar danach wieder das Weite. (mkx)