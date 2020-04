Rewe in Dortmund: Mann geht durch Supermarkt und fällt vom Glauben ab – „Bin immer noch fassungslos!“

Hält sich Essen trotz Super-Osterwetter an das Kontaktverbot?

Dortmund. Die Spargelzeit hat begonnen. Für Liebhaber ist das eigentlich ein Grund zum Jubeln. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Das musste Andreas E. aus Dortmund jetzt am eigenen Leib erfahren.

Beim Blick ins Gemüseregal in einer Rewe-Filiale in Dortmund machte er große Augen: „Ich bin immer noch fassungslos über den Preis“, sagt der Dortmunder - und löst damit eine hitzige Diskussion aus.

Rewe in Dortmund: Streit um diesen Spargel-Preis

18,99 Euro, so viel kostete das Kilo weiß/violetter Spargel in seiner Rewe-Filiale in Dortmund. Das ist nach Ansicht des Dortmunders viel zu viel.

Die Spargelernte fällt in diesem Jahr in eine ungünstige Zeit. (Symbolbild)

„Ich gehe jetzt auf die 60 Jahre zu und habe in meinem ganzen Leben noch nie Spargel gesehen, der so teuer war wie dieser!“, schreibt er auf seiner Facebook-Seite.

„Bei dem Preis sollte der Spargel im Regal verschimmeln!“

Andreas E. hält die Preise für Abzocke, und sieht sie trotz der Auswirkungen der Corona-Krise als nicht gerechtfertigt an. Damit ist der Dortmunder nicht allein. „Bei dem Preis sollte der Spargel im Regal verschimmeln!“, schimpft eine Frau unter seinem Post in einer Dortmunder Facebook-Gruppe.

Andere verweisen darauf, dass der Spargel bei anderen Rewe-Märkten deutlich günstiger sei, bei knapp 10 Euro pro Kilogramm liege. Ein weiterer Nutzer relativiert: „Der war letztes Jahr auch so teuer.“

Darum drohen in dieser Saison Rekord-Preise

Dem widersprach Michael Koch von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in Bonn vor rund zwei Wochen. Der Preis für Spargel sei zu Beginn der Saison tatsächlich höher als in den Vorjahren.

Grund dafür war ein Mangel an Erntehelfern zu Beginn der Erntezeit. Wegen der Corona-Krise war die Einreise von Saisonarbeitskräften nach Deutschland zunächst untersagt, dann aber doch unter bestimmten Bedingungen erlaubt worden.

Bei hoher Nachfrage und geringem Angebot lag der Durchschnittspreis pro Kilo für Verbraucher Mitte April bei 11 Euro und damit 80 Cent höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. In den kommenden Wochen werden sinkende Preise prognostiziert.

„Davon geht die Welt auch nicht unter“

So oder so: 18,99 Euro pro Kilogramm ist im Vergleich als eher teuer einzustufen. Die Aufregung darum kann angesichts der Tatsache, dass es sich bei Spargel nicht um ein Grundnahrungsmittel handelt, nicht jeder teilen.

So schreibt eine Nutzerin: „Mein Gott dann gibt es dieses Jahr keinen Spargel zu essen. Davon geht die Welt auch nicht unter.“ (ak mit dpa)