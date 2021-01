Real in Dortmund: Bitteres Aus für DIESE Filiale! 65 Mitarbeiter betroffen

Dortmund. Die Nachricht muss die Real-Mitarbeiter aus Dortmund hart getroffen haben. Die nächste Filiale wird geschlossen, 65 Angestellte müssen sich einen neuen Job suchen.

Insgesamt drei Real-Filialen gibt es in Dortmund – noch… Denn noch in diesem Jahr wird ein Real-Markt für immer geschlossen. Es ist nicht der einzige in NRW.

Real in Dortmund schließt noch in diesem Jahr. Foto: IMAGO / foto2press

Real in Dortmund macht dicht

Die Schließung trifft den Standort in Dortmund-Eving, wie aus einer Pressemittelung des Unternehmens hervorgeht. Es ist nur eine von insgesamt zehn Filialen in Deutschland, die zum 30. September 2021 aufgegeben wird.

Im vergangenen Sommer wurde Real durch die SCP Group übernommen. „Trotz aller bisherigen intensiven Bemühungen und Gespräche konnte für den Markt in Dortmund-Eving kein an einer Übernahme interessiertes Unternehmen gefunden werden. Aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Perspektive muss daher der Markt zum 30. September 2021 geschlossen werden“, erklärt Bojan Luncer, CEO bei Real, gegenüber dem „Express“.

Das ist Real:

Die Einzelhandelskette Real gehörte zur Metro AG

In Deutschland gab es zuletzt 276 Supermärkte

Die Gesellschaft real GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf, die Zentrale befindet sich in Mönchengladbach

Real wurde 1992 gegründet und entstand aus einer Fusion der Märkte divi, basar, esbella und real-kauf

2006 wurden die 85 verbliebenen Deutschland-Filialen von Walmart übernommen

2021 werden mehrere Filialen in Deutschland geschlossen

Weiter sagt er: „Diese schwere Entscheidung wurde nicht ohne die eingehende Prüfung aller Möglichkeiten getroffen. Durch die schwierige wirtschaftliche Lage aufgrund sehr hoher Verluste in den vergangenen Jahren wäre eine Fortsetzung der Betreibung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten jedoch nicht verantwortbar.“

Für alle 65 Mitarbeiter soll Real aber ein Sozialplan in Petto haben. Dieser wurde mit dem Gesamtbetriebsrat vereinbart.

Neben Real in Dortmund wird noch eine Filiale in NRW zum 30. September geschlossen. Betroffen ist der Standort an der Krefelder Straße in Mönchengladbach-Neuwerk. (ldi)