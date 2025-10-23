Zweiter Messer-Angriff in 24 Stunden! Festnahme in Dortmund

Die beiden Taten haben nicht einmal einen Abstand von 24 Stunden – und in beiden kam ein Messer zum Einsatz. Nach dem dramatischen Vorfall am Mittwochabend (22. Oktober) folgt am Donnerstag (23. Oktober) der nächste Zwischenfall in Dortmund. Laut ersten Informationen konnte der Täter festgenommen werden.

Am Mittwochabend haben wir berichtet, dass ein Mann von zwei Unbekannten ausgeraubt wurde. Als dieser sich weigerte, seine Wertsachen herauszurücken, stachen die Täter den Mann brutal mit einem Messer nieder. Aktuell befindet er sich mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Täter werden noch gesucht (mehr dazu hier >>>).

Streit eskalierte im Westen von Dortmund

Und nicht einmal 24 Stunden später folgte ein weiterer dramatischer Vorfall in Dortmund. Am Donnerstagabend brach in einem Mehrfamilienhaus ein heftiger Streit aus – der völlig eskalierte. Laut Information von DER WESTEN zückte einer der Beteiligten plötzlich ein Messer.

Sowohl die Polizei als auch der Rettungsdienst wurden zu dem Haus in der Provinzialstraße im Westen von Dortmund gerufen. Am Tatort fanden sie eine verletzte Person vor – zum Glück waren es nur leichte Verletzungen, heißt es. Die verletzte Person wurde umgehend behandelt.

Die Beamten der Polizei Dortmund rückten sofort zu dem Mehrfamilienhaus in Dortmund aus. Foto-Credit: Fernandez / News4 Video-Line TV Foto: Fernandez / News4 Video-Line TV

Polizei ermittelt die Hintergründe der Tat

Auch eine tatverdächtige Person konnte direkt gesichert und von der Polizei festgenommen werden. Weitere Hintergründe und der Grund der Auseinandersetzung sind bisher noch unklar.

Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände zu klären. Sobald mehr und auch offiziell bestätigte Informationen vorliegen, berichten wir weiter.