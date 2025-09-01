Nachbarschaftsstreit eskaliert! Als die Polizei auftaucht, greift ein Dortmunder zur Axt

Mit so einem Empfang hatten die Polizeikräfte wohl kaum gerechnet: Als sie Montagmorgen (1. September) in Dortmund an der Tür eines Mannes klingelten, stand dieser plötzlich mit einer Axt in der Hand vor ihnen!

Denn am frühen Montagmorgen eskalierte ein Nachbarschaftsstreit in der Brinkmannstraße in Dortmund-Nette. Ein 49-jähriger Mann beleidigte gegen 6 Uhr lautstark eine 52-jährige Nachbarin. Die Polizei musste bereits in der Nacht wegen lauter Ruhestörungen einschreiten – doch das war erst der Anfang!

Dortmund: Mann greift zu Axt

Als die Beamten an der Wohnung des Mannes klingelten, öffnete er die Tür – und hielt bedrohlich eine Axt oder einen ähnlichen Gegenstand in der Hand! Die Polizistinnen zogen sich daraufhin zurück, während der Mann in seine Wohnung zurückging. Später tauchte er auf dem Balkon auf und konnte glücklicherweise von der Polizei überzeugt werden, unbewaffnet herauszukommen.

Der Mann wurde festgenommen, um weitere gefährliche Eskalationen zu verhindern. Doch der Einsatz in Dortmund war noch längst nicht vorbei: Während der Ingewahrsamnahme beleidigte der Mann die Einsatzkräfte und zeigte extreme Stimmungsschwankungen, wie die Polizei Dortmund in einer Pressemitteilung berichtet.

Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen laufen

Ein Drogentest wurde nicht durchgeführt, doch die Beamten schließen einen möglichen Konsum von Drogen nicht aus. Obwohl die Polizei den Mann erkennungsdienstlich behandelte, lagen die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vor. Bei dem Einsatz wurde zum Glück niemand verletzt. Jetzt laufen in Dortmund Ermittlungen wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den 49-Jährigen.

