Phantastischer Lichterweihnachtsmarkt Dortmund: Mann kehrt wegen Ticket-Irrsinn direkt wieder um – DAS sollten Besucher wissen

Ein Mann in einer Dortmunder Facebook-Gruppe berichtet, er wollte am Sonntag (17. Dezember) den Phantastischen Lichterweihnachtsmarkt Dortmund am Fredenbaumpark besuchen. Doch sei er dann sofort wieder umgekehrt, nachdem er eine unerfreuliche Nachricht an der Kasse erhalten habe.

Trotz vorher online gekauftem Ticket konnte er nicht ohne Weiteres auf das Gelände. Da war der Ärger natürlich groß – nicht nur bei ihm. Auch andere Besucher des Phantastischen Lichterweihnachtsmarktes in Dortmund hatten dasselbe Problem. DER WESTEN hat deshalb beim Veranstalter nachgehakt, wo das Problem liegt.

Phantastischer Lichterweihnachtsmarkt: DAS müssen Besucher wissen

Und zwar hatte sich der Besucher online ein Ticket gebucht und wollte damit auf das Marktgelände. Allerdings sei ihm dann vor Ort mitgeteilt worden, er müsste das Ticket umtauschen in ein Papierticket. Dafür hätte er sich aber in eine sehr lange Schlange voller wütender Besucher einreihen müssen.

Auf so viel Wartezeit hätte er keine Lust gehabt und sei dann wieder umgedreht. Vorstellbar, dass ihm sogar andere gefolgt sind. Doch was steckt hinter dieser Regelung?

Veranstalter reagiert

Gegenüber DER WESTEN klärt der Veranstalter das Problem auf und betont, dass die Umtauschregelung ausschließlich Familientickets betrifft. Dabei gehe es darum, nachzuvollziehen, wie viele Personen tatsächlich auf dem Gelände seien. „Auf diese Weise können wir behördlichen Richtlinien nachkommen. Diese Information steht auch bei der Produktbeschreibung auf unserer Website und so werden die Kunden beim Kauf darauf hingewiesen.“

Für die Umstände und die ungewöhnlich langen Wartezeiten an besagtem Tag möchte sich der Veranstalter entschuldigen. „Durch die Umtauschregelung beim Familienticket und zeitgleichem krankheitsbedingten personellen Engpass ist es an diesem Tag jedoch tatsächlich zu längeren Wartezeiten gekommen, als es unsere Besucher sonst gewohnt sind. Natürlich bedauern wir es, dass der Besucher länger warten musste, als er es sonst gewohnt war und hoffen, dass er beim nächsten Besuch wieder genauso viel Freude auf unserem Weihnachtsmarkt haben wird wie die Besuche zuvor auch.“