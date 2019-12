In Lünen in NRW wurde eine Leiche entdeckt.

NRW: Schrecklicher Fund! Frau liegt tot in ihrer Wohnung – Polizei hat grausamen Verdacht

Grausamer Fund in Lünen (NRW)!

In einer Wohnung in Lünen-Süd ist am Freitagmorgen eine Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass die 53-Jährige aus NRW getötet wurde.

NRW: Sohn stellt sich in Schleswig-Holstein

Ihr 21-jähriger Sohn stellte sich bei der Polizei in Neumünster (Schleswig-Holstein) 300 Kilometer nördlich vom Tatort und konnte dort festgenommen werden. Eine Mordkommission der Polizei Dortmund hat die Ermittlungen übernommen. (jg)