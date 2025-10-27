Herbert Grönemeyer lässt Fans in NRW jubeln – „Unplugged“-Tour verlängert

NRW bebt, wenn Herbert Grönemeyer Kulthits wie „Männer“ oder „Flugzeuge im Bauch“ zum Besten gibt. In diesem Jahr wollte der gebürtige Bochumer noch eins draufsetzen – und seinen Fans ein vollkommen neues Hörerlebnis liefern.

Mit „Mittdendrin Akustisch“ zeigte Grönemeyer einmal mehr, dass es nicht viel braucht, um die Hallen zu füllen – und das nicht nur in Bochum. Fünf Konzerte gab er in der Nachbarstadt Dortmund und sorgte in der Westfalenhalle für ausverkaufte Reihen. Wer bislang bei Tickets leer ausging, sollte jetzt hellhörig werden.

Herbert Grönemeyer legt in NRW nach

Denn wie pünktklich zum Wochenstart am Montag (27. Oktober) bekannt wurde, wird Grönemeyer schon bald nach NRW zurückkehren. Bochumer dürften jetzt direkt vor Freude mit den Füßen scharren. Doch zu früh gefreut!

Denn wie die Unplugged-Tourliste jetzt offenbart, wird es nächstes Jahr nur einen einzigen Termin in NRW geben. Und dabei fiel die Wahl der Konzerthalle nach dem Tourerfolg in diesem Jahr wieder auf die Westfalenhalle in Dortmund!

Vorverkauf startet HIER

Wie auf Eventim zu lesen ist, wurde die „Mittendrin akustisch“-Tour um acht neue Termine im Frühjahr 2026 erweitert. Neben Berlin, Hamburg und München darf auch Dortmund nicht auf der Liste fehlen. Hier gastiert Herbert Grönemeyer am 17. Februar 2026, bevor in Wien nur zwei Tage später die Tourverlängerung ihr jähes Ende finden wird.

Nicht nur Fans aus NRW dürften jetzt hellhörig werden. Dabei sollten sie sich gleich zwei Termine rot im Kalender markieren: Denn zunächst startet bei Eventim der Presale – und das bereits am Mittwoch (29. Oktober) um 10 Uhr. Nur einen Tag später am Donnerstag beginnt dann der reguläre Verkauf, ebenfalls um 10 Uhr. Schnell sein lohnt sich!