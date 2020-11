Netto in Dortmund: Autofahrer (78) stirbt nach Unfall vor Discounter!

Netto in Dortmund: Vor dem Parkplatz des Discounters hat ein Autofahrer am Dienstagvormittag die Kontrolle verloren.

Dortmund. Tragischer Unfall vor einem Netto in Dortmund!

Am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr kam es in Dortmund-Lanstrop zu einem heftigen Unfall vor einem Netto. Ein Autofahrer (78) hatte aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren – und war dabei auf den Parkplatz des Discounters geraten.

Netto in Dortmund: Autofahrer verliert Kontrolle und kracht in Werbeschild

Das Auto des 78-Jährigen überfuhr zunächst ein Straßenschild, riss eine Laterne aus ihrer Verankerung und krachte schließlich an den Pfosten eines Netto-Werbeschilds, unter dem es schließlich zum Stehen kam.

Der 78-jährige Fahrer konnte sich nicht selbstständig aus dem zerstörten Auto befreien. Foto: Feuerwehr Dortmund

Der Fahrer konnte sich nicht mehr selbstständig aus seinem völlig zerstörten Auto befreien. Aufmerksame Passanten betreuten den 78-Jährigen, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Bevor sich diese allerdings daran machen konnten, den Autofahrer zu befreien, mussten Brandschützer zunächst das angefahrene Werbeschild sichern, damit dieses nicht auf die Retter herabfallen würde.

Autofahrer verstirbt im Krankenhaus

Mit Hilfe verschiedener Werkzeuge konnte der schwer verletzte 78-Jährige aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Der Mann wurde von einem Notarzt versorgt, der mit einem Rettungshubschrauber zum Unfallort gekommen war, und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Netto-Werbeschild über dem Auto musste gesichert werden, bevor der Einsatz beginnen konnte. Foto: Feuerwehr Dortmund

Am späten Nachmittag gegen 17.25 Uhr folgte dann die traurige Meldung der Feuerwehr, dass der 78-Jährige im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen verstarb. „Ob ein internistischer Notfall dem Unfall vorausging, ist abschließend noch nicht geklärt“, heißt es in der Mittelung. (at)