Netto in Dortmund: Seniorin (90) wird Portemonnaie geklaut – dann geht das Drama los

Dortmund. Na, DAS nennt man wohl Glück im Unglück...

Für eine Seniorin (90) ist ein Netto-Einkauf in Dortmund zu einem Albtraum geworden. Als sie an der Kasse bei Netto stand, hatte sie gemerkt, dass ihr Portemonnaie fehlt. Ein Unbekannter hat sie während des Einkaufs in Dortmund bestohlen!

Schlimm genug. Doch das eigentliche Drama hat dann gerade erst begonnen...

Denn in der gestohlenen Geldbörse haben sich neben 70 Euro auch ihr Personalausweis und ihren Krankenversichertenkarte befunden. Und das ist besonders fatal gewesen, weil die Frau aus Lütgendortmund am 14. Februar ihren Corona-Impftermin hat – und ohne die Dokumente hätte sie sich nicht ausweisen können! Das berichten die „Ruhr Nachrichten“.

Ihr Schwiegersohn hat auf Facebook einen Appell an die oder den Täter gerichtet, mit der Bitte, die Geldbörse wieder bei Netto abzugeben. Und tatsächlich ist das Portemonnaie kurz danach wieder aufgetaucht. Der Schwiegersohn zu den „Ruhr Nachrichten“: „Ein EDG-Mitarbeiter hat es beim Entleeren des Abfall-Behälters an der Bushaltestelle Germania entdeckt.“

Der aufmerksame Mitarbeiter hat sofort die Handynummer angerufen, die schriftlich im Portemonnaie vermerkt war – eine gute Bekannte der Seniorin hat dann das Opfer benachrichtigt, dass die Geldbörse wieder da sei. Die 70 Euro sind weg gewesen, doch glücklicherweise nicht die wichtigen Dokumente.

Impftermin in Dortmund auch ohne Originaldokumente möglich

Der Impftermin kann also wahrgenommen werden – hätte aber tatsächlich auch ohne die Originaldokumente stattfinden können. Der Schwiegersohn erklärt: „Die AOK hätte uns eine Ersatzkarte geschickt, und beim Einwohnermeldeamt hatten wir auch schon einen Termin.“ Im Impfzentrum hätte schon der Antrag für einen Personalausweis genügt.

Übrigens hat die Seniorin jetzt Vorkehrungen getroffen: Ab sofort hat sie nur noch Kopien ihrer Dokumente in der Geldbörse. Damit das Drama auch nach einem Diebstahl erst gar nicht seinen Lauf nimmt... (mg)

