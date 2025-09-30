Bluttat am Dortmunder Hauptbahnhof – Opfer schon wieder Obdachloser?

Schlafsäcke, Baumwollbeutel, Tüten, Rucksäcke, eine Mahlzeit in einer To-Go-Verpackung, ein Schreibtischstuhl und dazwischen: ein blutverschmiertes Messer. Die Spuren am Tatort am Dortmunder Hauptbahnhof deuten am Montagabend (29. September) auf den nächsten Angriff auf einen Obdachlosen in der Ruhrgebietsstadt hin.

Offenbar hat es hier einen Messer-Angriff gegeben. Was sich genau zugetragen hat, ist bislang unbekannt. Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte die Polizei Dortmund einen Polizeieinsatz kurz vor 20 Uhr. Es habe eine schwer verletzte Person gegeben. Das Opfer der Tat kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Messer-Attacke am Dortmunder Hauptbahnhof

Die Bundespolizei habe die Kriminalpolizei um 19.57 Uhr unter dem Eindruck der Bluttat informiert. Der Tatort wurde am Abend zur Spurensuche abgesperrt.

Die Polizei Dortmund ermittelt nach einer Gewalttat am Hauptbahnhof. Foto: Fernandez / News4 Video-Line TV

Unweit des Tatorts fanden sie unter anderem eine geleerte Wodkaflasche. Ob das Trinkgelage im Zusammenhang mit der Tat steht, ist unbekannt. Nach Informationen von DER WESTEN ermittelt die Polizei Dortmund wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Wieder Angriff auf Obdachlosen in Dortmund?

Erst in der vergangenen Woche hatte es einen Angriff auf Obdachlose in Dortmund gegeben. Dabei wurde am Donnerstagabend (25. September) das Lager zweier Männer an der Reinoldi-Kirche in Brand gesetzt.

Die beiden Männer sollen im Schlaf von den Flammen überrascht worden sein, kamen nur knapp mit dem Leben davon. Danach hat die Polizei Dortmund eine Täterbeschreibung herausgegeben. Mehr zu dem erschreckenden Fall kannst du hier nachlesen >>>.