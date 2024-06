Dortmund: Tatort-Star testet Döner-Imbiss in der Ruhrpott-Stadt – sein Urteil ist eindeutig

Die Dreharbeiten für den neuen Tatort sind momentan in Dortmund in vollem Gange. Neu dabei als Ermittler ist der Schauspieler Malick Bauer. Jedoch ist der Schauspieler nicht nur neu beim Tatort, sondern auch zum allerersten Mal in Dortmund. Sein Urteil über die Stadt und insbesondere einen bestimmten Döner-Imbiss ist überraschend.

+++ Star-Auflauf in Dortmund – HIER laufen sie Fans über den Weg +++

In Dortmund wird gerade fleißig die Folge „Abstellgleis“ gedreht und Malick Bauer übernimmt zum ersten Mal die Rolle eines Polizeikommissars. Er unterstützt das Ermittler-Duo Faber und Herzog bei deren Ermittlung durch die Stadt im Ruhrgebiet.

Dortmund: Dreharbeiten von neuem Tatort

Der Schauspieler war vor den Dreharbeiten noch nie in Dortmund und hat eine überraschende Meinung über die Stadt. Gegenüber RUHR24 berichtet der gebürtige Bremer, der inzwischen in Berlin lebt, voller Begeisterung: „Ich finde die Leute im Pott wahnsinnig nett.“

Bauer scheint von Dortmund ganz angetan zu sein. Er erklärt, dass dies hauptsächlich den Bewohnern des Ruhrgebiets geschuldet ist: „Das ist mein erster Tatort hier und ich freue mich dabei zu sein. Das ist ein anderer Schlag Leute. Ich bin Bremer und die Art der Leute hier ist mir auf jeden Fall nah.“ Die Stadt scheint in ihm wohl mehr Heimatgefühle zu wecken, als es die Hauptstadt schafft.

+++ Dortmund: Beliebter Imbiss macht dicht – doch es gibt schon einen Nachfolger +++

Neben den netten Anwohnern schwärmt der Tatort-Darsteller im Interview mit RUHR24 vor allem auch über ein bestimmtes Gastro-Angebot. Der HBB Dönerladen am Hauptbahnhof in Dortmund lobt vor allem den tollen Services des Imbisses.

Malick Bauer: „bewirtet wie ein König, das ist unglaublich“

„Man wird bewirtet wie ein König, das ist unglaublich“, so seine Bewertung. Seine eindeutige Empfehlung: „Wenn man im Dortmunder Hauptbahnhof aussteigt, muss man zum HBB Bistro und da etwas essen“. Dies kann man auch um jede Uhrzeit, denn der Dönerladen hat 24 Stunden geöffnet.

Mehr Themen:

Obwohl es Malick Bauer nur beruflich nach Dortmund geführt hat, scheint der Schauspieler vollkommen begeistert zu sein. Er wird sicherlich privat noch einmal zurück in das Ruhrgebiet kehren. Und bei diesem Besuch wird er auf alle Fälle den HBB Dönerladen aufsuchen, der es ihm so angetan hat.