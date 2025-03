Lotto-Chico kauft XXL-Strauß Rosen – seine Botschaft an SIE ist eindeutig

Der Lotto-König Chico hat eine ganz besondere Überraschung. In einem Blumenladen kauft er einen XXL-Strauß, bestehend aus hundert Rosen, und verteilt die Blumen in der Innenstadt von Dortmund. Hinter der Aktion verbirgt sich jedoch eine ganz besondere Nachricht.

Erst kürzlich heizte der ehemalige Kranführer neue Liebes-Gerüchte an. Auf Instagram wendet sich der Lotto-Gewinner Chico am Samstag (8. März) an alle seine Fans. Anlässlich des Weltfrauentags hat Chico nämlich eine ganz besondere Überraschung geplant. Vor dem Blumenladen „BLUME2000“ in Dortmund kündigt er seinen großen Plan an: „Ich werde jetzt hineingehen und hunderte Blumen kaufen und einfach an Frauen verschenken.“

Lotto-König verteilt Blumen an alle Frauen: „Egal ob klein oder groß“

Chico fackelt auch nicht lange und fragt in dem Laden nach einhundert Rosen. Die Verkäuferin muss ihn jedoch enttäuschen, denn er ist wohl nicht der Erste, der an diesem Tag Rosen verschenken möchte. Daher hat der Laden nicht mehr genug Rosen auf Lager. Dann taucht jedoch die Chefin des Geschäfts auf und schafft es für den Lotto-Millionär doch noch hundert Rosen zu organisieren.

Bei dem Preis von rund 140 Euro muss jedoch sogar Chico erst einmal schlucken und sagt scherzhaft „Ich bin doch kein Multimillionär“. Jedoch sind die Blumen schnell bezahlt und werden im Blumenladen vorbereitet. Nach seinen neusten Liebes-Gerüchten ist der XXL-Strauß allerdings nicht für eine bestimmte Frau gedacht. Der Lotto-König kündigt an: „Egal ob klein oder groß, alle Frauen bekommen von mir eine Blume.“

Mit dem XXL-Strauß Rosen, für den er sogar einen Eimer braucht, macht sich Chico auf den Weg in die Dortmunder Innenstadt und verteilt die Blumen an die Frauen der Stadt. Zurück erhält er strahlende Gesichter, denn die Frauen, die eine Blume erhalten, freuen sich deutlich über die Idee des Lotto-Gewinners.

Chico hat eine wichtige Botschaft

Nach einem langen Tag in der Innenstadt von Dortmund hat Chico die Blumen an alle Frauen verteilt, die ihm begegnet sind. Zufrieden wendet sich der Lotto-König an seine Fans und sagt zum Abschluss des Videos: „Ihr Frauen, ihr seid die Besten.“

In dem Instagram-Beitrag erinnert der Lotto-Gewinner jedoch noch einmal an die Bedeutung des Weltfrauentags. Er schreibt: „Wahre Gleichberechtigung bedeutet mehr als nur Geschenke: Es ist wichtig, dass Frauen weltweit die gleichen Chancen und Rechte haben. Lasst uns gemeinsam dafür einstehen!“

