Lotto-Millionär Chico im Glück – jetzt hat er den Hauptgewinn gezogen

Lotto-Millionär Kürsat „Chico“ Yildirim (42) schwebt auf Wolke 7! Im September gewann der Dortmunder überraschend knapp zehn Millionen Euro und lebte seither in Saus und Braus: Designerklamotten, teure Sportwagen und viel Publicity.

Nun wird es noch einmal laut um Lotto-Millionär Chico. Denn offenbar hat der Millionär nicht nur Glück beim Geld gehabt. Jetzt ist es offiziell!

Lotto-Millionär Chico endlich im Liebes-Glück

Chico hat jetzt eine Freundin. Und ganz frisch ist es offenbar auch nicht. Am Phönixsee in Dortmund wurden die beiden gesehen, wie sie mit zwei Hunden einen Spaziergang machten. In ein Gespräch vertieft und später dann in ihren Armen liegend. „Bild“ hat die beiden begleitet.

Interessant: Chicos neue Freundin ist von Beruf Polizistin. Interessant deshalb, weil der Millionär eine kriminelle Vergangenheit hat.

SIE ist Chicos Neue

Die rothaarige Frau heißt offenbar Candice N., ist 36 Jahre alt und somit sechs Jahre jünger als Chico, und sie ist Oberkommissarin bei der Polizei Dortmund. Lange hatte der Neureiche seine Traumfrau gesucht. Sarah Connor war in seiner engeren Auswahl. Ende letzten Jahres meinte er „sie wäre auf jeden Fall etwas für mich“. Botox-Lippen, aber auch Haar-Extensions wären für ihn ein No-Go.

„Eine Frau mit Köpfchen, die mir auch mal ihre Meinung sagen kann“ und natürlich kein Gold Digger. In Candice N. scheint der 42-Jährige nun diese Frau gefunden zu haben. Auf seinem Instagram-Kanal teilte er bereits einen Medienartikel über die Sensationsneuigkeit, ließ diesen aber unkommentiert. Dort ist auch ein Foto der durchaus attraktiven Frau zu sehen.

