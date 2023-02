Lotto-Millionär Chico aus Dortmund verzweifelt: „Ich kann es nicht mehr hören“

Seit einigen Monaten genießt Lotto-Millionär Chico aus Dortmund nun schon sein neues Leben mit einem üppigen Kontostand. Im vergangenen Jahr verschaffte ihm ein Glückslos finanzielle Unabhängigkeit.

Allerdings gehen mit den Annehmlichkeiten auch einige nervige Probleme für Lotto-Millionär Chico aus Dortmund einher.

Lotto-Millionär Chico aus Dortmund plagt ein nerviges Problem

Seit Monaten verfolgen viele Menschen das Leben von Lotto-Millionär Chico aus Dortmund. Vorher schien sich kaum jemand aus der Außenwelt für den Mann aus der Nordstadt zu interessieren.

Mit dem unverhofften Geldsegen änderte sich auf einen Schlag alles. Chico prahlt in den sozialen Medien gerne mit seinem Reichtum. So erfuhr alle Welt von seinem neuen Lebensstandard, großen Autos und teuren Anziehsachen. Regelmäßig gewährt der Millionär Einblick in sein privates Umfeld.

In einem neuen Beitrag geht der Dortmunder allerdings auf ein lästiges Thema ein. In dem Video auf Instagram sitzt er mit einer Begleitung am Tisch. „Jeder will Geld“, ärgert sich der Lotto-Gewinner. Anscheinend fragen ihn viele seiner Anhänger per Direktnachricht nach einer Finanzspritze.

Lotto-Millionär Chico aus Dortmund weist auf etwas hin

Warum hast du deinen Gewinn auch, gegen jedweden Hinweis, öffentlich gemacht“, fragt ein Follower von Chico in den Kommentaren. Dieser scheint seinen Beitrag nicht allzu ernst zu meinen. Stattdessen weist der Dortmunder mit dem Video auf eine Verlosung hin. „Ich kann es nicht mehr hören. Bitte fragt nicht mehr nach Geld. Macht lieber beim Gewinnspiel mit“, schreibt Chico.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga