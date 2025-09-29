Lotto-König Chico nach Westphal-Niederlage enttäuscht – bröckelt jetzt auch sein großer Plan?

Am Sonntagabend (28. September) ging ein Erdbeben durch Dortmund – und zwar eins politischer Natur. Denn die Bürger und Bürgerinnen haben gewählt und das mehrheitlich für Alexander Kalouti (CDU), der bei der Stichwahl mit 53 zu 47 Prozent Thomas Westphal (SPD) vom Thron des Oberbürgermeisters schubste. Damit endete nach 80 Jahren die sozialdemokratische Vorherrschaft in der Pottstadt.

Für Lotto-König Chico ein enttäuschendes Ergebnis, wie er gegenüber DER WESTEN am Tag nach der Stichwahl in Dortmund verrät. Immerhin nutzte der Lotto-Millionär aus der Nordstadt seine Reichweite auf Social Media kurz zuvor, um mächtig die Werbetrommel für den SPD-Kandidaten zu rühren – allerdings vergeblich. Doch vor dem neuen Oberbürgermeister stehen große Herausforderungen und auch Kürsat Yildirim, wie Chico bürgerlich heißt, hat offene Fragen.

Chico-Favorit verliert Oberbürgermeister-Rennen

Lotto-König Chico sagt über sich selbst ganz offen, dass er mit Politik nicht viel zu tun habe. Dennoch war er von Thomas Westphal als Oberbürgermeister von Dortmund überzeugt – zumindest menschlich. Immerhin kannten sich die beiden persönlich. „Ich hätte mich gefreut, wenn er gewonnen hätte. Ich sehe ihn bei jedem BVB-Heimspiel im Stadion und er war immer nett und anständig zu mir“, betont der 43-Jährige gegenüber DER WESTEN.

In einem Wahl-Aufruf auf Social Media hieß es zudem über Westphal: „Der ist ein ganz toller Mensch. Der bringt Dortmund voran, der kümmert sich um Wohnungen, der verschönert unser Dortmund.“ Deshalb wollte Chico am Wahlsonntag auch unbedingt sein Kreuz bei dem SPD-Kandidaten setzen – und zwar zum allerersten Mal in seinem Leben. Allerdings wurde er vom Wahllokal in Dortmund abgewiesen (hier mehr dazu).

Und auch wenn Chico enttäuscht ist, dass sein Favorit nicht gewonnen hat, so will er dem neuen Oberbürgermeister eine Chance geben. „Ich wünsche ihm alles Gute und ich hoffe, dass ich ihn bald mal treffen kann.“ Immerhin könnten an einem Treffen auch seine kostspieligen Pläne für ein Kinderzentrum mit verschiedenen Freizeitaktivitäten dranhängen. Denn dabei baut er auf die Unterstützung des Oberbürgermeisters.

Mit Westphal glaubte er einen Unterstützer zu haben, doch wird Chico auch Alexander Kalouti von seinem Projekt überzeugen können?