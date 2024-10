Lotto-König Chico: Plötzlich flattert die nächste Millionen-Nachricht herein

Rund 10 Millionen Euro hat Kürsat Yildirim alias „Chico“ vor rund zwei Jahren im Lotto gewonnen. Seitdem ist der ehemalige Kranfahrer aus Dortmund im ganzen Land bekannt, tourte durch zahlreiche TV-Shows und zählt auf Instagram über 830.000 Follower.

Und der Erfolg scheint nicht einzubrechen. Am Mittwoch (2. Oktober) flatterte bei Lotto-König Chico direkt die nächste Millionen-Nachricht herein.

Lotto-König Chico: Nächster Meilenstein

Chico hat eine gigantische Fanbase. Schließlich beherrscht der Dortmunder das Spiel mit den Medien bestens. Tagtäglich postet er mehrere Fotos und Videos auf Social Media, weiß genau, wie er sich wo vermarkten muss. Dass er gefühlt aus allem Geld machen will, mag den ein oder anderen Zuschauer stören – doch viele andere schätzen dafür die authentische Art des Lotto-Gewinners.

Und diese Fans kriegen von ihrem Lotto-Chico offenbar nicht genug. Wie Chico am Mittwoch (2. Oktober) in einer Instagram-Story mitteilte, erfreut sich sein Profil in der Social-Media-App weiterhin großer Beliebtheit.

11-Millionen-Marke geknackt

Denn in den vergangenen 30 Tagen – sprich: über den Monat September hinweg – wurde das Chico-Profil satte 11 Millionen mal angeklickt. Via Screenshot lieferte Chico das Beweisfoto.

Und auch finanziell läuft es für den Lotto-Gewinner weiter blenden. Kürzlich hat Chico seine neueste Millionen-Investition getätigt. Auf welches Pferd er nun setzt, kannst du hier nachlesen <<<

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.