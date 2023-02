Lotto-König Chico macht Rückzieher – HIER gerät er an seine Grenze

Es sollte eine Feier der Freude werden, voller Lachen und Unbeschwertheit – doch genau danach ist Lotto-König Chico aktuell nicht. Der Millionär aus Dortmund macht nach einer Ankündigung, die besonders seine Fans gefreut hat, plötzlich einen Rückzieher und sagt die Teilnahme an seiner geplanten Karnevalsfeier an Altweiber (16. Februar) in der Villa Rheinperle in Duisburg ab.

Lotto-König Chico wollte mit Fans feiern – doch daraus wird jetzt nichts

Lotto-König Chico gönnt sich von seinem Millionen-Gewinn nicht nur selbst viel, sondern teilt sein Glück auch mit Bedürftigen und Fans. Zu Altweiber wollte es Kürsat Yildirim, wie der Dortmunder gebürtig heißt, deshalb mit fast 1.000 Anhängern ordentlich krachen lassen, verloste Plätze, um mit ihm in der VIP-Lounge der Villa Rheinperle zu feiern (wir berichteten).

Chico und seine Gäste sollten dabei nicht nur feiern, sondern auch den ganzen Tag und Abend gratis essen und trinken können – doch zumindest für den 42-Jährigen wird daraus nichts. Wegen der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei cancelte er jetzt seine Teilnahme an der großen Karnevalsparty.

Lotto-König Chico gesteht: „Ich bin selber am trauern“

So verkündete der Dortmunder am Mittwochabend (8. Februar) live bei „Stern TV“ bei RTL, dass er keinen Karneval feiern wird – die Ereignisse aus seinem Heimatland Türkei nehmen ihn offenbar zu sehr mit. „An alle meine Fans, alle die mich lieb haben. Ich muss das leider absagen, aus Respekt wegen dem Erdbeben in der Türkei. Ich bin selber am trauern. Die Party findet immer noch statt, aber ich werde leider nicht dort erscheinen“, erklärt Chico mit Tränen in den Augen.

Auch der Veranstalter Villa Rheinperle bestätigte am Donnerstag auf seinen Social Media-Kanälen, dass es Chico verständlicherweise aktuell nicht möglich ist, eine große Party zu schmeißen. Die Altweiber-Feier in Duisburg findet daher ohne ihn statt – die zuvor verlosten VIP-Karten behalten wohl aber trotzdem ihre Gültigkeit.