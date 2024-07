Lotto-König „Chico“ fällt aus allen Wolken – damit hat selbst er nicht gerechnet

Dass bei Lotto-König „Chico“ in Sachen EM 2024 gleich zwei Herzen in seiner Brust schlagen, dürfte jedem von vorneherein klar gewesen sein. Denn der Deutsch-Türke drückt sowohl der Türkei als auch Deutschland die Daumen. Und bislang stehen die Karten ja für beide Nationalmannschaften gut, schafften sie beide den Einzug ins Viertelfinale.

Doch auch wenn Lotto-König „Chico“ der Türkei und Deutschland gleichermaßen die Daumen drückte, so war sein EM-Favorit eine ganz andere Nationalelf, wie er unserer Redaktion gegenüber exklusiv verriet.

Lotto-König „Chico“: Unfassbares EM-Geständnis

Viele große Mannschaften sind weiterhin im Rennen. Ob Frankreich, England oder doch Deutschland – EM-Fans haben weiterhin die Qual der Wahl, wer den Sieger-Pokal am Ende nach Hause bringen wird.

Im exklusiven Interview mit DER WESTEN hat Lotto-König „Chico“ zum Start der EM auch verraten, dass er die Spiele alle verfolgen wird – manche davon sogar live im Stadion. So war der Millionär sogar beim brisanten Spiel Türkei – Georgien im BVB-Stadion dabei, als auch schon das Wetter vielen Fans übel mitspielte, wie zuletzt Deutschland und Dänemark (hier mehr dazu).

Noch mehr EM-News:

Doch trotz „Chicos“ Vorlieben, hat er unserer Redaktion einen ganz anderen EM-Favoriten verraten. Seiner Meinung nach sollte nämlich Österreich am Ende den Sieg nach Hause bringen. Dieser Traum sollte am Dienstagabend (2. Juli) ausgerechnet gegen die Türkei jäh zerplatzen.

Jetzt drückt der Lotto-König IHNEN die Daumen

Für den Dortmunder bringt das vielleicht aber auch ein bisschen Erleichterung, muss er sich nicht mehr dreiteilen. Jetzt kann er wirklich nur noch seinen zwei Herzensmannschaften die Daumen drücken. Zunächst tritt am Freitag (5. Juli, 18 Uhr) Deutschland gegen Spanien an. Am Samstag (6. Juli, 21 Uhr) ist dann die Türkei gegen die Niederlande dran.

Anmerkung der Redaktion: Glücksspiel Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen. Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.