Lotto-König Chico zeigt sich mit IHR an seiner Seite: „Sind wir nicht ein tolles Paar?“

In Liebesdingen ist es seit einigen Monaten still um Lotto-König Chico geworden. Der Millionär aus Dortmund scheint sein Leben dennoch in vollen Zügen zu genießen, kann er sich doch jeden Wunsch erfüllen.

Jetzt hat sich Chico auch wieder mit einer Dame an seiner Seite gezeigt – und die gibt sich der angetan von dem Millionär aus dem Ruhrgebiet.

Lotto-König Chico Arm in Arm auf dem roten Teppich

Mit dieser Kombination hätte wohl niemand gerechnet! Lotto-König Chico zeigte sich bei den „Reality Awards“ am Samstag (7. Dezember) in Köln nicht nur in feinem Zwirn, sondern posierte auch mit einer Frau an seiner Seite im Blitzlichtgewitter.

So veröffentlichte Dragqueen Olivia Jones auf ihrem Instagram-Account ein Foto, das sie und den millionenschweren Dortmunder lächelnd Arm in Arm zeigt. „Glück im Spiel und in der Liebe? Naja, vielleicht bald. Lotto-König Chico und ich haben uns bei den ‚Reality Awards‘ kennen gelernt“, berichtet die ehemalige „Dschungelcamp“-Kandidatin.

„Und: Er will mich bald auf St. Pauli besuchen kommen. Da machen wir das volle Programm: Kultkieztour, Bunny Burlesque, Show Club. Und dann? Mal schauen. Findet ihr nicht auch, dass wir ein Traumpaar sind?“, kommentiert Olivia Jones den gemeinsamen Schnappschuss.

Lotto-König Chico und Olivia Jones: Fans in Vorfreude

Die Instagram-Fans sind begeisterts angesichts des Duos, nennen es unter anderem ein „Perfect Match“ in den Kommentaren. „Ihr seid ein ganz entzückendes Paar“, „Traumpaar schlechthin“, „Das wäre der Knaller des Jahres“, finden viele andere.

Einige andere Follower haben aber ein ganz anderes Thema, sind stutzig, warum sich der Lotto-König auf der Award-Show für Reality-Stars herum treibt. Ob der Dortmunder etwa selbst bald in einem Format mitwirken wird? Auf die Frage eines Fans schaltet sich Chico selbst ein, kommentiert: „Das wirst du bald erfahren“ mit einem zwinkernden Smiley.

Eins ist in jedem Fall klar: Um Lotto-König Chico wird es einfach nie langweilig!