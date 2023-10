Lotto-König „Chico“ öffnet seinen Kleiderschrank – der Inhalt ist kaum zu fassen

Lotto-König „Chico“ hat es geschafft: Vor rund einem Jahr sahnte der Dortmunder fast zehn Millionen Euro im Lotto ab. Seitdem hat sich sein Leben verändert – auch in seinem Kleiderschrank ist nichts mehr wie früher.

Er lebt ein Leben in Saus und Braus: Lotto-König „Chico“ hat sich seit seinem Mega-Gewinn so einiges gegönnt. Zum Beispiel einen Porsche und einen Ferrari. Doch Kürsat Y., so sein bürgerlicher Name, liebt nicht nur dicke Autos. Er steht auch auf teure Luxusklamotten. Der Inhalt seines Kleiderschranks ist kaum zu fassen.

Lotto-König „Chico“ hat Hosen im Wert von 30.000 Euro

„Als ich dann fast zehn Millionen gewonnen habe, habe ich einfach alles gekauft. Ich war wirklich im Kaufrausch. Schau mal, hier ist alles voll. Ich habe wirklich übertrieben“, meint „Chico“ gegenüber der „Bild“. So besitzt der Lotto-Millionär insgesamt 40 Jeans der Marke Dsquared. Preis pro Stück? Satte 700 und 800 Euro – macht also insgesamt stolze 30.000 Euro!

Außerdem ist „Chico“ stolzer Besitzer von Birkenstocks der Luxusmarke Dior. Diese liegen bei 1.200 Euro pro Paar. Auch Daunenjacken zählen zu den absoluten Fashion-Must-Haves des Lotto-Königs. Seine Lieblingsjacke ist von Burberry (2700 Euro).

Selbst die Socken sind Luxus

Und auch bei T-Shirts kennt der Dortmunder keinen Geiz: Um die 70 Stück besitzt er, darunter hochpreisige Marken wie Christian Dior, Off White und D&G. Gürtel besitzt er von Hermes und Balenciaga. Sein Lieblingsgürtel ist ein Nietengürtel der Marke Philipp Plein. Den besitzt er allerdings schon seit Jahren.

Dazu darf er insgesamt 20 Taschen sein Eigen nennen. An seine Füße kommen bei „Chico“ nur schwarze Tennissocken von Balenciaga. Ein Paar kostet 95 Euro. Um die 50 Paar besitzt er wohl. Seine Lieblingssonnenbrille ist von Balmain und kostet 1800 Euro.

Lotto-König „Chico“ will verkaufen

Um die 120.000 Euro hat „Chico“ wohl schon für Klamotten ausgegeben, wie er schätzt. „Ich muss da einen Gang zurückschrauben. Ich werde auch weiterhin gute Sachen tragen, aber die Hälfte meiner Sachen werde ich wohl verkaufen oder versteigern. Den Erlös will ich voraussichtlich spenden“, wird er von der „Bild“ zitiert.

