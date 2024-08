Lotto-König Chico bezahlte seine Rechnung nicht – jetzt holt ihn seine Vergangenheit ein

Nach seinem knapp zehn Millionen Euro schweren Lotto-Gewinn im September 2022 scheint es fast so, als seien alle finanziellen Sorgen von Kürsat Yildirim alias „Chico“ mit einem Schlag verflogen. Wenn der Ex-Kranfahrer aus Dortmund heute beispielsweise ins Restaurant geht, spielen die Preise für ihn keine Rolle – stattdessen gibt es wohl eher noch ein übermäßig saftiges Trinkgeld für die Kellner oben drauf.

Doch das war nicht immer so. Es ist gar nicht so lange her, da hätte sich Chico solche Ausgaben nicht einmal in seinen kühnsten Träumen leisten können. Einige Rechnungen konnte der Dortmunder Lotto-König schlichtweg nicht begleichen. Doch die Leute, denen er noch Geld schuldet, haben das natürlich keinesfalls vergessen.

Lotto-König Chico muss nachzahlen

Chico saß entspannt in einem Dortmunder Café, genoss das Sommerwetter – als ihn plötzlich ein Taxi-Fahrer ansprach. Der Mann kramte in seinem Portemonnaie und zückte einen gelben Zettel: Eine unbezahlte Taxi-Quittung von Chico!

„Ich bin damals in meinen kaputten Zeiten sehr oft mit dem Taxi gefahren“, erzählt Chico in einer Instagram-Story. An den pakistanischen Taxi-Fahrer, der nun vor ihm steht, kann sich der Lotto-König nach eigenen Aussagen sogar noch persönlich erinnern. „Er hat mich öfters mal rechts, links gefahren.“ Doch seit seinem Lotto-Gewinn hatte er den Taxi-Fahrer nicht mehr gesehen – logisch, jetzt brettert Chico ja lieber mit seinen eigenen Luxus-Sportwagen durch Dortmund.

Doch jetzt holt ihn seine Vergangenheit ein. Denn obwohl der Taxi-Fahrer seinen Ex-Fahrgast Chico angeblich nur „zufällig“ im Café getroffen hat, hatte er die Rechnung des Lotto-Königs natürlich sofort griffbereit. 50 Euro hätte Chico damals bezahlen sollen – doch das Geld kam nie bei dem Taxi-Fahrer an.

Chico muss Taxi-Rechnung begleichen

Bis jetzt! Und Chico wäre nicht Chico, wenn er nicht noch einen oben drauf legen würde. „Wie viel hat Chico dir jetzt gegeben?“, fragt er den Taxi-Fahrer vor laufender Handykamera – und der Mann hebt einen grünen Schein ins Bild. „Hundert“, meint er lächelnd.

Chico bestätigt das Ganze nochmal. „Hunderter. Doppelt“, sagt er in die Kamera. „Jeder, bei dem ich Schulden gehabt habe – ich habe allen das Doppelte gegeben.“ Was ein Lotto-Gewinn eben so alles möglich macht.

Am unteren Bildrand hat Chico zudem noch einen Text eingefügt: „Ich entschuldige mich für mein damaliges Verhalten bei allen Taxifahren.“ Der Dortmunder scheint also aus seinen Fehlern von damals gelernt zu haben. Um 50-Euro-Rechnungen braucht sich Chico jedenfalls bei seinem heutigen Vermögen nicht mehr zu drücken.