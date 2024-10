Lotto-König Chico holt wieder Millionen – er ist vollkommen außer sich

Früher Kranfahrer, heute Millionär. Und inzwischen auch bekannt wie ein bunter Hund. Nach seinem fetten Gewinn ist Lotto-König Chico in aller Munde. Ob mit seiner Ex Candice oder weil er gerade seinen geliebten Ferrari verkauft (hier mehr dazu).

Und irgendwie ist er immer wieder vom Glück geküsst. Aktuell kann sich Lotto-König Chico nämlich über die nächsten Millionen freuen. Das ist doch einfach unglaublich!

Lotto-König Chico holt wieder Millionen – er ist außer sich vor Freude

In der Liebe hat es bisher nicht geklappt, aber dafür hatte Chico in seinem Leben eine Menge Glück im Spiel. Sein erster Lotto-Gewinn betrug satte 10 Millionen Euro. Und damit begann für den ehemaligen Kranfahrer aus Dortmund ein ganz neues Leben. Luxus pur, Auftritte im Fernsehen und jede Menge Follower in den sozialen Medien. Nun kann sich Lotto-König Chico über einen weiteren Erfolg freuen, den er auch direkt auf Instagram kundtut: „Ich liebe euch alle Leute. 14 Millionen. Unglaublich“ heißt es hier in seiner Story.

Und damit ist in diesem Fall kein Geld gemeint, sondern die Aufrufe der letzten 30 Tage auf Instagram. Unglaublich, wie viele Menschen hier das Leben des Lotto-Königs verfolgen. Aber er hat ja auch immer wieder etwas Spannendes zu erzählen. Und bei so einem Luxusleben spielt wohl jeder gerne mal Mäuschen.

Chico lässt sich nicht beirren

Doch es gibt auch immer wieder Hater, die ihm sein Geld nicht gönnen und ihn unter seinen Beiträgen beschimpfen. Dieses Problem kennen aber wohl alle, die ein bisschen berühmt sind. Daher lässt sich Lotto-König Chico davon auch nicht beirren und postet weiter fröhlich seinen Luxus-Content.

Aber er kann auch anders. Vor Kurzem verbreitete Chico eine traurige Nachricht über ein erst 4-jähriges Mädchen (wir berichteten). Da hat man gesehen, wie viel Herz der Mann aus der Dortmunder Nordstadt doch hat.