Lotto-König „Chico“ aus Dortmund wirft mit Geld um sich – nächster Luxus-Kauf steht fest

Zurzeit führt kein Weg an ihm vorbei: Lotto-König „Chico“ aus Dortmund alias Kürşat Yildirim sorgt tagtäglich für Schlagzeilen. Über 15 Jahre hat der Lotto-König aus Dortmund sein Glück versucht und am 24. September endlich einen Megagewinn erzielt.

Von den anfänglichen knapp zehn Millionen Euro ist allerdings schon eine große Summe weg. Die hat der 42-Jährige bereits für schicke Luxuswagen, teure Uhren und Designerkleidung ausgegeben. Nun steht für Lotto-König „Chico“ aus Dortmund bereits die nächste Investition fest.

Lotto-König „Chico“ aus Dortmund gibt erneut halbe Millionen aus

Der 42-jährige Dortmunder hat seit seinem Lottogewinn eine 180-Kehrtwende hingelegt. Nach Phasen der Arbeitslosigkeit und sogar Selbstmordgedanken ist er momentan auf der Sonnenseite des Lebens. Er konzentriert sich auf all die schönen Dinge, die er sich mit seinem neugewonnenen Reichtum leisten kann.

Dazu zählen unter anderem ein 720-PS-Ferrari mit eigenem Schriftzug, ein Porsche 911 Turbo, eine Rolex und noch viel mehr. Auf seiner Instagram-Seite hält er seine „Fans“ immer auf dem Laufenden über seine Ausgaben. Und auch gegenüber den verschiedenen Medien hat er zugegeben, bereits über 1,5 Millionen verprasst zu haben. Seine neueste Anschaffung soll nun ein Penthouse für 500.000 Euro sein.

Zwei Millionen sind schon weg

Mit den halben Millionen, die Chico in das Penthouse gesteckt haben soll, sind bereits zwei von seinen fast zehn Millionen Euro futsch. Neben der Neuanschaffung in Istanbul soll es nun auch ein Penthouse in Dortmund mit Seeblick sein.

Mehr News:

Wie die „Bild“ berichtet, hat sich der Dortmunder auch ein Mehrfamilienhaus in der Stadt angesehen. Diese Ausgaben sieht der 42-Jährige allerdings mehr als Investition in seine Zukunft. Diese Wertanlagen könnte er, wenn es sein müsse, schnell wieder zu Geld machen. Den Spaßfaktor habe er damit trotzdem.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.