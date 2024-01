Lotto-König Chico aus Dortmund knackte nächste Million – doch sie ist schon wieder futsch

Das Jahr 2023 ist mit einem imposanten Feuerwerk zu Ende gegangen und ganz NRW ist ins neue Jahr gestartet. Zeit für uns, auf das vergangene Jahr zurückzublicken und uns von den Geschichten, die uns begleitet haben, begeistern zu lassen. Bei diesem Rückblick darf vor allem ein Name nicht fehlen: Kürsat Yildirim alias Chico, der Lotto-König aus Dortmund.

Selten hat ein Lottogewinner für so viel Gesprächsstoff gesorgt wie der einstige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit: Angefangen hat alles im September 2022, als Chico satte 10 Millionen Euro im Lotto gewann. Zu Beginn des letzten Jahres knackte er dann eine weitere Millionenmarke. Doch diese Millionen ist inzwischen wieder weg!

Lotto-König Chico nun nicht mehr überall Millionär

Viele Menschen in Nordrhein-Westfalen dachten sich nichts dabei, als der Dortmunder Kürsat Yildirim seinen ersten Jackpot knackte. Doch der Lotto-König bewies es allen und startete mit dem Hauptgewinn eine schillernde Karriere. Im Jahr 2023 war er in zahlreichen Shows zu Gast, RTL drehte sogar eine Doku über sein bisheriges Leben. Und auch in den sozialen Medien zeigte er sich nicht zurückhaltend. Dort konnte er im April 2023 einen echten Meilenstein feiern.

Über eine Million Follower hatte der polarisierende Lottogewinner auf Instagram, im Januar 2023 waren es erst noch 800.000. Doch nun muss er wieder auf diese Millionen verzichten.

Chico muss Verlust verzeichnen

Ist er nicht mehr interessant genug, nicht mehr beliebt oder haben die Menschen einen anderen Grund? Die Followerzahlen des Dortmunders sind drastisch gesunken. Aktuell hat er nur noch 871.000 Follower (Stand: Dezember 2023). Auf der Plattform lässt er seine Follower an seinen Fernsehauftritten und seinem gewonnenen Reichtum teilhaben. Er postet außerdem über seine getätigten Spenden und veranstaltet Gewinnspiele. Eigentlich alles wie immer. Woran hat diese Veränderung gelegen?

Ob er das neue Glück des neuen Jahres nutzen kann, um seine Millionen auf Instagram wieder zu knacken, bleibt abzuwarten.

