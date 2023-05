Lotto-König „Chico“ erfüllt Fans die krassesten Wünsche – aber DIESER geht wirklich unter die Gürtellinie

Lotto-König „Chico“ aus Dortmund lässt gefühlt die ganze Welt an seinem Glück teilhaben – seitdem der 42-Jährige im September 2022 rund zehn Millionen Euro gewann, zeigt er regelmäßig in aller Öffentlichkeit, wofür er seinen Jackpot verprasst.

Dabei spendet der Lotto-Gewinner auch gerne für wohltätige Zwecke oder gibt sein Geld für seine Fans aus. Mit dem neuen Youtube-Format „Chico ich wünsche mir“ geht Kürsat Y. – wie Chico bürgerlich heißt – sogar noch einen Schritt weiter und erfüllt ungewöhnliche Wünsche seiner Anhänger. Und die kennen kein Tabu!

Lotto-König „Chico“ als gute Fee für die Fans

Seit Sonntag (14. Mai) lässt sich Lotto-König Chico nicht nur von seinen Millionen glücklich machen – sondern auch durch Nächstenliebe und Großzügigkeit. In dem neuen Youtube-Format des Lotto-Millionärs können Anhänger dem Dortmunder schreiben, wenn sie einen besonderen Wunsch haben. „Ich drücke keinem Geld in die Hand“, erklärt der 42-Jährige in einem Video – stattdessen soll es um Herzenswünsche gehen.

„Du heiratest und würdest mich gerne auf deiner Hochzeit sehen – bin ich dabei. Dein Handy ist kaputt, du wünschst dir ein neues Handy – bin ich dabei“, bringt Chico Beispiele an. „Möchtest du im Hubschrauber fliegen? Dann flieg‘ ich mit dir im Hubschrauber.“

Den Herzenswunsch eines Vaters erfüllte Kürsat Y. bereits in der ersten Folge: Sascha D. aus Dortmund schrieb dem Millionär, dass seine beiden Kinder Mia (zehn Jahre alt) und Fabian (acht Jahre alt) große Fans von ihm seien. „Ich würde gerne ein Foto von ihnen in einem deiner schnellen Autos machen“, so der Wunsch des Kranfahrers.

Gewünscht, getan – Chico kam mit seinem schwarzen Porsche-911-Cabrio vorbei, schoss Fotos mit den Kids und brachte ihnen zusätzlich Geschenke mit. Doch nicht alle Fan-Forderungen sind so harmlos wie die von Sascha D.

+++ Lotto: Frau teilt Mega-Gewinn mit ihrem Sohn – dann nimmt das Unglück seinen Lauf +++

Dieser Fan-Wunsch geht unter die Gürtellinie

DER WESTEN hat bei dem Nordstadt-Millionär mal nachgehakt und Erstaunliches erfahren. Innerhalb von drei Wochen sind knapp 12.000 Anfragen eingetrudelt. Die Hälfte davon sei jedoch mehr als nur unverschämt. Viele Menschen würden schlicht und ergreifend um Geld bitten – und das teilweise in vier- oder fünfstelligen Bereichen.

Unter den zahlreichen Anfragen sind jedoch auch sehr skurrile Wünsche dabei. Eine Frau habe beispielsweise um eine Beinverlängerung gebeten. Aus die absolute Spitze getrieben, hat es dagegen ein Mann. Dieser habe in einer Mail sein Leid über seinen zu kurz geratenen Penis mitgeteilt, und den Multimillionär um eine operative Verlängerung gebeten. Solchen Wünschen kommt Chico in der Regel jedoch nicht nach.

Mehr Themen:

Der Lotto-König konzentriert sich eher auf emotionale Geschichten und wohltätige Zwecke – so hat der Vespa-Verein Plettenberg den 42-Jährigen gebeten, ihn bei einer Spendenfahrt Ende Juni zu begleiten. Der Erlös soll an den Verein „Strahlemännchen“ gehen, der krebskranken Kindern Wünsche erfüllt. „Ehrensache, dass ich dabei bin“, verspricht Chico.