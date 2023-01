Lotto-König „Chico“ aus Dortmund: Experte warnt – „Geld ist nur für den klugen Besitzer bestimmt“

Ende September vergangenen Jahres nahm das Leben von Kürsat Yildirim, alias „Chico“, eine wundersame Wendung. Knapp 10 Millionen Euro räumte der Dortmunder damals ab und kündigte prompt seinen Job als Kranführer. Von seinem Gewinn hat er sich bislang schon so einiges gegönnt.

Mindestens einen Ferrari, einen Porsche und eine Rolex, sowie immerhin auch zahlreiche Spenden für wohltätige Zwecke, an Freunde und Bekannte, gehen mittlerweile auf die Kappe des Lotto-Königs. Viele Kritiker meinen, dass sein Verhalten nicht ganz unbedenklich sei und sagten bereits den schnellen Fall „Chicos“ voraus. Auch ein Finanzexperte mischt sich jetzt unter die kritischen Stimmen und meint: „Geld ist nur für den klugen Besitzer bestimmt.“

Lotto-König „Chico“: Handelte er unüberlegt?

Finanzberater Dr. Johannes Neder gilt als Experte in Sachen Finanzplanung, Unternehmensberatung und Absicherung des Ruhestandes. Seit 2001 betreut er zusammen mit seinem unabhängig von Banken und Versicherungen arbeitenden Team Unternehmen im oberfränkischen Raum und ist zunehmend auch überregional tätig. Und was er jetzt zu sagen hat, dürfte Kürsat Yildirim kaum gefallen.

„Für mich ist ein klares Muster erkennbar, wer auch nach 10 Jahren und mehr noch wohlhabend ist – und wer nicht“, sagt Neder. Nach eigener Aussage soll er schon mit zahlreichen Menschen zusammengearbeitet haben, die plötzlich zu Geld gekommen waren – so etwa durch eine Erbschaft, Scheidung oder eben einen Lotto-Gewinn.

Wohingegen erfolgreiche Berufstätige in der Regel über viele Jahre die Möglichkeit hatten, an ihrem finanziellen Erfolg zu arbeiten und sich daran zu gewöhnen, fehlt es plötzlichen Erben oder Lotto-Millionären daran natürlich. Hier sei oft zu beobachten, dass statt einer klugen Finanzplanung zum Vermögenserhalt vor allem die Möglichkeiten zum umfangreichen Konsum angegangen werden. Heißt: viele Gewinner gönnen sich von ihrem gewonnenen Geld oft erst einmal Luxus-Gegenstände.

DAS sagt „Chico“ zur Finanz-Kritik

Daher sollten unverhofft zu Reichtum gekommene Neureiche zunächst einmal die Finger von dem erhaltenen Geld lassen und in kleinen Schritten ihr Anlage- und Finanzwissen ausbauen. Und dieses nicht direkt für Luxus-Gegenstände ausgeben oder an Freunde und Familienmitglieder ausgeben. Wer sich Hilfe von einem Finanz- oder Bankberater hole, sollte diesen nicht direkt sein gesamtes Vertrauen schenken, sondern sich auch über diese vorab gut informieren.

Weitere News:

Wie „Chico“ am Mittwoch (25. Januar) in seiner Instagram-Story offenbart, hat auch er sich mittlerweile einen Vermögensberater zugelegt. „Momentan passiert so viel in meinem Leben und ich führe wichtige Gespräche… Die richtigen Menschen an meiner Seite sind dabei wichtig. Mit diesem Freund an meiner Seite hab ich großes vor“, teilt er im Netz mit den Hashtags #vermögensberatung und #management mit.

Unsere Redaktion hat Lotto-König „Chico“ mit der Kritik des Finanzberaters konfrontiert. „Ich bin doch nicht doof, alle die denken, dass ich bald pleite gehe, werden schon sehen. Ich habe jetzt einen Top-Vermögensberater, der hilft mir jetzt bei all meinen Finanzen. Ich habe auf jeden Fall große Pläne“, ist sein eindeutiges Statement. Nach seiner Karnevalsparty und der Spendenaktion für Tiere soll es das mit Guten Taten auf seinen Nacken auch erstmal gewesen sein. Danach wolle es der Dortmunder Neustadt-Millionär erst einmal ruhig angehen lassen.