Lotto-König Chico aus Dortmund: Enttäuschung bei RTL-Auftritt – „Sehr traurig“

Von der Dortmunder Nordstadt zu RTL: Lotto-Gewinner Chico ist seit Wochen in aller Munde. Der Millionär macht aus seinem großen Gewinn kein Geheimnis, erfüllt sich in aller Öffentlichkeit teure Wünsche und spendet im großen Stil an die Tafel.

Jetzt war Lotto-König Chico sogar im Fernsehen zu sehen: Beim RTL-Jahresrückblick „Menschen Bilder Emotionen 2022“ fährt der 42-Jährige am Sonntag (11. Dezember) mit seinem Ferrari vor und plaudert mit Thomas Gottschalk – doch der Auftritt endete für Chico trotzdem in einer Enttäuschung.

Lotto-König Chico will Sarah Connor treffen – doch seine Hoffnung wird zerstört

Einmal bei RTL in der Primetime zu sehen sein – alleine das dürfte für Lotto-Millionär Chico schon ein absolutes Highlight sein. Der Dortmunder ließ TV-Star Thomas Gottschalk auf der Motorhaube seines Ferraris sitzen, beantwortet locker dessen Fragen – und wartete eigentlich auf jemand ganz anderen.

Denn Kürsat Yildrim, wie der Lotto-Gewinner mit richtigem Namen heißt, wollte in der TV-Show seine Traumfrau Sarah Connor treffen. Die 42-Jährige habe viele Eigenschaften, die sich Chico von seiner potentiellen Partnerin wünsche, verriet er gegenüber dieser Redaktion.

Auch gegenüber Gottschalk bekräftigt er nochmal: „Sarah Connor wäre meine Traumfrau“. Der will seinem Gast sogar helfen, sagt: „Vielleicht kann ich ja was für dich einfädeln“ – doch dann kommt alles anders.

Lotto-König Chico: Abfuhr von Sarah Connor?

Denn statt im Studio zu singen, ist Sarah Connor lediglich per Telefon zugeschaltet – nicht mal ihr Gesicht ist während der RTL-Show zu sehen. Die Sängerin liegt mit einer starken Erkältung flach, musste ihren Auftritt in der Live-Sendung daher kurzfristig absagen.

Ein herber Schlag für Chico! „Ich bin sehr traurig“, gibt der gegenüber der kranken Sarah Connor zu – und die Hoffnung dennoch nicht auf: „Ich will dich wirklich zum Kaffee einladen – freundschaftlich“.

Darauf geht die Sängerin zwar nicht ein, fragt den Dortmunder aber immerhin, ob er zu einem Konzert von ihr kommen wird. Der Lotto-König bejaht – bevor mehr passiert, verabschiedet sich Sarah Connor allerdings ganz schnell: „Ich muss mich jetzt auskurieren“.