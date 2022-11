Lotto-König Chico aus Dortmund trägt jetzt HIER Spendierhosen

Manche Menschen träumen von „nur“ einer Million Euro – Kürsat Y. hat seit seinem Lotto-Gewinn gleich zehn Millionen Euro zur Verfügung. Von dem Geld hat sich der Neu-Millionär aus Dortmund, den inzwischen ganz Deutschland unter dem Namen „Chico“ kennt, schon einige Träume erfüllt.

Zwei Luxusautos, Designerklamotten und eine teure Uhr am Arm – so sieht das neue Leben des Lotto-Königs „Chico“ aus. Doch der 42-Jährige will mit seinem Geld auch Gutes tun. Jetzt hat er sein erstes Versprechen wahr gemacht.

Lotto-König Chico bleibt seinen Wurzeln treu

Als „Chico“ den Sportplatz in der Eberstraße in Dortmund Mitte betritt, kennt ihn jeder. Doch hier kennen den 42-Jährigen die Leute nicht erst aus den Medien. Mit vielen Männern hat Kürsat Y. seine Jugend verbracht. Der Vorstandsvorsitzende des Fußballvereins FC Roj gehört seit 20 Jahren zu seinen Freunden. „Deshalb konnte ich auch nicht nein sagen, als ich gefragt wurde, ob ich den Verein finanziell unterstütze“, erklärt er im Gespräch mit DER WESTEN. Wie viel Geld „Chico“ locker gemacht hat, möchte er allerdings nicht verraten: „Da spricht man nicht drüber“, sagt er. Aber er habe zugesichert, bis zum Saisonende Sponsor zu bleiben. Und danach? „Mal schauen“, so der Lotto-Glückspilz.

Lotto-König Chico investiert sein Geld nun auch in einen Bezirksligisten. Foto: Chaleen Goehrke

Um zu zeigen, dass es ihm ernst ist, taucht er deshalb am Sonntagnachmittag um 15 Uhr bei dem kurdischen Sportclub auf. Vor dem Eingang hängt ein großes Plakat mit der Aufschrift: „Unser Sponsor Lotto Millionär Chiko heute zu Gast“. Trotz leichten Nieselwetters sind einige Zuschauer gekommen – nicht zuletzt auch wegen Chico.

Chico kündigt weitere Wohltaten an

Direkt bildet sich eine ganze Traube an Kindern um den 42-Jährigen – alle wollen ein Foto mit ihm machen. Auch für Fragen steht der Multimillionär gerne zur Verfügung. „Ich genieße das. Mittlerweile kann ich auch nicht mehr rausgehen, ohne dass die Leute mich erkennen.“

Nachdem die kleinen Fans zufriedengestellt sind, fiebert der Dortmunder wieder mit seiner Lieblingsmannschaft mit. Doch dieses Mal erweist sich der spendable Sponsor nicht als Glücksbringer. Seine Mannschaft verliert knapp 1:2.

Der Fußballverein soll nicht der letzte gewesen sein, der von dem Lotto-Gewinn profitiert. Chico hat gegenüber DER WESTEN angekündigt, dass er zu Weihnachten Waisenkindern Geschenke und Döner ausgeben möchte.