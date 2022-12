Lotto-Gewinner „Chico“ aus Dortmund: Luxuseinkäufe waren erste der Anfang – jetzt plant der Millionär Großes

„Tun und lassen, was ich will“ – das ist seit September das Motto von Lotto-Gewinner Kürsat Y. alias „Chico“ aus Dortmund. Mit zehn Millionen Euro auf dem Konto lässt sich das auch ganz gut sagen. Zwei Millionen Euro hat der Neureiche in den letzten drei Monaten schon ausgegeben.

Teure Uhren, Edelkarossen, ein Penthouse – viele Träume hat sich der Multimillionär aus Dortmund in der kurzen Zeit schon erfüllt. Aufs Geld geschaut hat der 42-Jährige dabei nie. Doch das alles ist nichts im Vergleich zu dem, was Chico nun plant.

Lotto-König Chico erfüllt sich nächsten Traum

Seit seinem Lotto-Gewinn von rund zehn Millionen Euro lebt der Multimillionär ein Leben in vollem Luxus. Seinen Job als Kranführer schmiss der 42-Jährige sofort hin. Bevor Kürsat Y. den Jackpot knackte, waren große Unternehmungen oder Investitionen nicht im Budget enthalten. Nun holt der Neureiche alles nach, was er schon immer machen wollte.

So war der reiche Junggeselle vor kurzer Zeit zum ersten Mal in seinem Leben in Berlin. In der Hauptstadt Deutschlands gönnte er sich einen kleinen Shoppingtrip – innerhalb von 30 Minuten haute der Multimillionär 6.000 Euro auf den Kopf. Doch Berlin ist erst der Anfang, schon bald kehrt Chico seiner Heimatstadt Dortmund längerfristig den Rücken, wie er gegenüber DER WESTEN angekündigt hat.

Lotto-Chico will raus aus Dortmund

„Ich möchte eine Weltreise machen – ich möchte alles sehen. Wenn ich jetzt einmal loslege, möchte ich mehrere Wochen weg sein“. Eine konkrete Reiseroute habe der Millionär noch nicht, doch auf seiner Liste stehen viele sehenswerte Länder: Singapur, Brasilien, Jamaika, Kuba, Dominikanische Republik. „Erstmal werde ich alleine reisen, doch später wird mich bestimmt jemand begleiten“, so Chico. Noch Ende Dezember 2022 soll es losgehen.

Natürlich will Chico dann nicht komplett für mehrere Wochen oder Monate von der Bildschirmfläche verschwinden. Mindestens auf Social Media sollen seine Follower über seine spannenden Erlebnisse auf der Reise auf dem Laufenden gehalten werden. Auswandern kommt für den Lotto-König aus Dortmund bislang nicht infrage, doch vielleicht ändert er seine Meinung ja nach der Weltreise noch.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga