Lotto-König Chico spricht Klartext: „Da geh ich doch nicht rein – ich bin Türke“

Der Dortmunder Lotto-König Chico – alias Kürsat Yildirim – ist seit seinem 10-Millionen-Gewinn von vor zwei Jahren aus den Medien nicht mehr wegzudenken. TV-Auftritte, Social Media, eigener Podcast. Chico weiß genau, was er tun muss, um seine Popularität aufrechtzuerhalten.

Dabei spielt natürlich auch sein YouTube-Kanal eine große Rolle. Hier ist sich Chico für keinen Trend zu Schade. Zuletzt auf seiner To-Do-Liste: Eisbaden! Im Januar auf einer Dachterrasse. Aber natürlich im Lotto-Millionärs-Stil – in einem umfunktionierten Whirlpool, mit Champagner und in Gesellschaft des Schweizer Selfmade-Millionärs Beat Mörker, der sich selbst als „WC-Papier-König“ bezeichnet.

Doch als Chico klar wird, wie kalt so ein Eisbad wirklich ist, ist es blitzartig vorbei mit der Coolness des Lotto-Königs. Oder etwa doch nicht?

Lotto-König Chico eiskalt

„Ich habe jetzt 20 Jahre ungesund gelebt“, sagt Chico in die Kamera – und kündigt dann groß sein Eisbad an: „Wenn ich höre, dass etwas gesund ist, dann mache ich das auch.“ Doch kaum hat er einen Finger ins Wasser getaucht, schreckt Chico sofort zurück.

„Ah, woah! Da gehe ich doch nicht rein, Bro!“ schreit er Mörker sofort an. „Da musst du durch jetzt“, entgegnet ihm der Schweizer. Doch Chico zittert immer noch: „Aber ich bin Türke!“ Als ob er sagen will, dass er für diese niedrigen Temperaturen schlicht nicht gemacht ist.

Minutenlang im Eiswasser

Aber natürlich will sich der Lotto-König vor laufender Kamera keine Blöße geben. Er stapft die Leiter zum Eis-Whirlpool hoch – und klettert dann ganz langsam und vorsichtig ins Wasser. Mörker will den Dortmunder mit einem Scherz auflockern: „Hey Chico, ich lass dich jetzt alleine hier“ – doch der 42-Jährige schreit ihn sofort an: „Bro, halt still! Du darfst mich nicht rausbringen!“

Doch schließlich lässt er sich doch im Eispool nieder – und mit einem Gläschen Schampus lässt sich das ganze doch direkt besser aushalten. Immerhin: Für das gesamte 15-Minuten-Video sitzt der Lotto-Millionär im bitterkalten Wasser. Rückzieher gibt es bei Chico offensichtlich nicht.

…Okay, liegt vielleicht auch daran, dass Chico uns allen nur etwas vorgemacht hat! Denn wie der Lotto-König später verriet, war das Wasser gar nicht eiskalt. Alles nur fake!