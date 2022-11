Lotto-König Chico lebt Luxus-Leben in Dortmund – HIER winkt jetzt der nächste Geldsegen!

Kürsat Y., alias „Chico“ hat es geschafft. Beinahe zehn Millionen hat der Dortmunder kürzlich im Lotto gewonnen. Über Geld muss sich der frischgebackene Millionär vorerst also keine Sorgen mehr machen.

Doch der Lotto-König aus der Dortmunder Nordstadt will mehr. Jeder soll wissen, wie reich er jetzt ist. „Chico“ schreit es überall heraus: In der Zeitung im Fernsehen, aus seinem neuen Ferrari. Mit seinem Lifestyle ist der Dortmunder jetzt auf dem besten Wege zur nächsten Million.

Lotto-König aus Dortmund über Nacht ein Star

Noch vor wenigen Wochen war „Chico“ außerhalb der Dortmunder Nordstadt ein unbeschriebenes Blatt. Doch seit seinem Lotto-Gewinn ist der ehemalige Kranfahrer in aller Munde. Kein Wunder. Schließlich geht er mehr als offensiv mit seinen Reichtum um, kaufte sich haufenweise Luxus-Güter.

Edlen Uhren, Klamotten, ein Porsche („Nur für die Neider“) und ein Ferrari („Brauche ich eigentlich gar nicht“): Damit seine Fans immer auf dem Laufenden bleiben, was sich „Chico“ gerade gönnte, hat er bei Instagram extra ein neues Instagram-Profil angelegt – als Blogger.

Lotto-Millionär aus Dortmund: „Grüße an meine Neider“

„Grüße gehen raus an meine Fans und an meine Neider“, schreibt der Lotto-König dort am Sonntag (13. November) und posiert mit zwei hochgehobenen Daumen vor einem Café. Innerhalb von rund zwei Wochen folgen „Chico“ bereits mehr als 144.000 Menschen bei Instagram. Geht es in diesem Tempo weiter, könnte er bald schon mehr als eine Million Follower haben. Und daraus lässt sich bekanntermaßen Kapital schlagen. Über Social-Media-Kanäle platzieren viele Influencer Werbung und können darüber ordentlich Geld einstecken.

Sollte sein nächster Wunsch in Erfüllung gehen, dürfte seine Popularität noch weiter steigen. Denn bald könnte der Junge aus der Dortmunder Nordstadt ein echter TV-Star werden (mehr dazu hier). Mittlerweile weiß es ganz Deutschland: „Chico“ will mehr als nur Geld. „Chico“ will berühmt sein. Und jetzt können alle verfolgen, was nach seinem steilen Aufstieg folgt.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

