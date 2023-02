Lotto-König „Chico“ trauert mit Erdbeben-Betroffenen aus seinem Heimatland – Millionär fasst sofort DIESEN Plan

Eigentlich gilt Kürsat Yildrim alias „Chico“ aus Dortmund immer als Strahlemann. Doch anlässlich des schlimmen Erdbebens in der Türkei und Syrien zeigt sich auch der Millionär tief betroffen. Anfang des Jahres machte der Nordstadt-Millionär noch Heimaturlaub in der Türkei.

Er kann kaum glauben, dass nun viele Ortschaften in Schutt und Asche liegen. Für den Millionär steht fest, dass er helfen möchte. Gegenüber DER WESTEN hat „Chico“ seinen Plan verraten.

Lotto-König „Chico“ aus Dortmund will helfen

Im Gespräch zeigt sich „Chico“ getroffen und überfordert. Angehörige von ihm habe das Erdbeben zum Glück nicht erreicht, dennoch fühle er mit den Betroffenen vor Ort. Mittlerweile haben schon 4200 Menschen im türkisch-syrischen Grenzgebiet ihr Leben verloren. Zahlreiche Nachbeben sorgten immer wieder für Angst und Schrecken. Die Rettungsarbeiten haben begonnen, doch das Gebiet ist auch auf Hilfe von außerhalb dringend angewiesen (in unserem Live-Blog bleibst du auf dem Laufenden).

Deshalb hat der Multi-Millionär nun seine Hilfe angekündigt: „Ich werde jetzt vier Lkws mit Tiernahrung in die Türkei schicken.“ Eigentlich plante der 42-Jährige in nächster Zeit einen LKW in die Ukraine zu schicken, einer nach Rumänien und zwei im Pott zu lassen. Doch aufgrund der Vorkommnisse habe er seinen Plan geändert. Das Trockenfutter für Katzen und Hunde solle nun „schnellstmöglich“ in der Türkei ankommen. Aktuell sei er mit der Organisation beschäftigt. Auch „mehrere tausend Euro“ habe er eigenen Angaben zufolge bereits gespendet.

Karnevalsparty vor Absage?

Doch auch ein anderer Plan steht nun auf offenbar auf der Kippe. Denn eigentlich wollte „Chico“ am 16. Februar in Duisburg eine große Karnevalsparty feiern. Allerdings komme ihm das nun mehr als falsch vor. „Ich kann doch jetzt nicht feiern“, betont der Multi-Millionär. Eine finale Entscheidung, ob er die Party absagt oder zumindest selbst der Feier fernbleibt, habe er aber noch nicht getroffen.

Am Mittwoch (8. Februar) sei der Lotto-Gewinner bei „Stern TV“ zu Gast. In der Sendung wolle er mit einem guten Bekannten aus Castrop-Rauxel telefonieren. Dieser sei aktuell vor Ort, denn seine Eltern hätten in den Trümmern gelegen.