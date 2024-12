Lotto-König Chico – jetzt soll es jeder wissen: „Ich liebe sie“

Als Kürsat Yildirim, besser bekannt als „Chico“, im September 2022 im Lotto gewinnt, kann er es kaum glauben. Knapp 10 Millionen Euro konnte der ehemalige Krankfahrer damals in der Lotterie abstauben. Seitdem führt Chico ein Luxusleben, an dem er seine zahlreichen Follower auf diversen Kanälen teilhaben lässt.

Täglich postet Chico sein Leben auf den sozialen Medien und zeigt nicht selten auch mal emotionale Eindrücke aus seinem neuen Alltag. Der Dortmunder polarisiert auch nach seinem Lotto-Gewinn noch oft. Jetzt hat Chico ein Detail ausgeplaudert, das für viele Fans überraschend sein dürfte.

Lotto-König Chico: „Ich liebe sie“

Der Lotto-Millionär möchte mit seinen Firmen umziehen, wie die „Bild“ berichtet. Zum 1. März sollen seine Firmen, unter anderem für seine Immobilien sowie Marketing, in Düsseldorf zu finden sein. „Die Stadt ist wesentlich attraktiver. Ich liebe sie, gehe da gerne essen und einkaufen, das ist wie ein Ausflug. Außerdem ist ein Büro dort viel repräsentativer“, erklärt Chico. Auch Patrick Schillgalies, der Manager des Lotto-Königs, arbeitet von Düsseldorf aus.

Chico hat zudem bereits einen weiteren Umzug geplant. Denn sobald der geplanten „Kö-Tower“ fertiggestellt ist, möchte er seine Firma gerne dorthin verlegen. Der Lotto-König hofft auf ein Büro mit einem guten Ausblick – „mindestens in der zehnten Etage“! Die Fertigstellung des Gebäudes ist für 2028 geplant.

Derzeit liegen Chicos Geschäftsräume in Monheim. „Dazu hatte man mir geraten, weil dort die Gewerbesteuern viel niedriger sind“, verrät der Lotto-Millionär. Sein Wohnsitz – ein Penthouse – liegt am Phönixsee in Dortmund. So zieht Chico zwar in die für ihn attraktivere Stadt, spart sich aber keine Zeit auf dem Weg zu seinen Firmen.