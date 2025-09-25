Lotto-König Chico haut neue Geschäftsidee raus – kurz danach macht er Wahlwerbung für IHN

Bei Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, ist immer etwas los. Seit seinem Lotto-Gewinn im Herbst 2022 bewegt sich der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit in ganz besonders elitären Kreisen.

Das macht sich wieder einmal vor der Stichwahl für das Oberbürgermeister-Amt in Dortmund bemerkbar. Denn Chico hat einen ganz persönlichen Favoriten, den er aus dem VIP-Bereich des Signal-Iduna-Parks kennen und schätzen gelernt hat. Drei Tage vor der Stichwahl gibt der Lotto-Millionär deshalb eine persönliche Wahlempfehlung. Kurz zuvor kündigte der Dortmunder das nächste Chico-Produkt an.

Lotto-Chico ruft zur Stichwahl auf

„Geht bitte alle wählen. Jede Stimme zählt“, appelliert Chico am Donnerstag (25. September) in seiner Instagram-Story und macht klar: „Wer nicht wählen geht, kann auch später nicht meckern.“ Sein Wahlaufruf ist dabei allerdings alles andere als neutral. Stattdessen spricht er sich für den amtierenden Dortmunder Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) aus.

Warum er den 58-Jährigen unterstützt? „Der ist ein ganz toller Mensch. Der bringt Dortmund voran. Der verschönert einfach unser Dortmund.“ Westphal rede nicht einfach nur herum, sondern könne auch zuhören und sei nicht arrogant. Am Ende seines Plädoyers wird es sehr persönlich: „Thomas, ich hab dich lieb. Dein Bro Chico.“

Unterstützung kann der SPD-Kandidat gut gebrauchen. Denn bei der Kommunalwahl in NRW sicherte sich Westphal gerade einmal 27,4 Prozent der Stimmen. Zum Vergleich: Fünf Jahre zuvor waren es noch 35,9 Prozent. Bei der Stichwahl muss der SPD-Kandidat sich gegen Alexander Kalouti (CDU) durchsetzen, der 17 Prozent der Stimmen holte. Die Stichwahl in Dortmund könnte einer der spannendsten in NRW werden. Wohin die Wählerinnen und Wähler „Da für DO!“ (14,6 Prozent), AfD (14,6 Prozent), Grünen (14 Prozent) und Linken (5,9 Prozent) tendieren, ist unklar.

Chico bald auf dem Tisch

Doch Chico wäre nicht Chico, wenn er nicht schon die nächste Geschäftsidee in der Pipeline hätte. Am Tag vor seiner Wahlempfehlung kündigte der Lotto-Millionär an, dass es bald eine Chico-Pizza geben werde.

„Ihr würdet euch wirklich wundern, was für eine Pizza herauskommt“, gibt er sich geheimnisvoll. Sie sei etwas ganz Besonderes und richte sich auch an die, die gerne Sport treiben. „Lasst euch überraschen“, so Chico. Was dabei wohl herauskommt? In ein bis zwei Wochen sollen wir mehr erfahren dürfen…