Lotto-König „Chico“ aus Dortmund vor großem TV-Auftritt – HIER begegnet er seiner absoluten Traumfrau

Seit seinem Lotto-Gewinn im September ist Kürsat Yildrim alias „Chico“ in aller Munde. Von heute auf morgen ist der Mann aus Dortmund zum bekanntesten Lotto-Millionär Deutschlands geworden. Jetzt hat er es sogar in den großen RTL-Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“ geschafft.

Der Lotto-Millionär trifft auf zahlreiche deutsche Prominente, die schon jahrelang erfolgreich im TV-Geschäft sind. Beim Blick auf die Gästeliste freut sich Chico jedoch auf einen Star besonders. Denn in der TV-Show trifft der 42-Jährige auf seine absolute Traumfrau.

Lotto-Chico aus Dortmund trifft bald seine Traumfrau

FDP-Politiker Christian Lindner, Schauspieler Marius Müller-Westernhagen und EM-Heldin Alexandra Popp – diese Namen können sich sehen lassen. Doch Chico hat am kommenden Sonntag (11. Dezember ab 20.15 Uhr) nur Augen für einen Gast: Sarah Connor. „Oh mein Gott, ich freue mich so sehr auf sie. Sie ist eine absolute Traumfrau. Sie wäre auf jeden Fall etwas für mich“, schwärmt der Neu-Reiche gegenüber DER WESTEN.

Sarah Connor ist ebenfalls beim RTL-Jahresrückblick zu Gast. (Archivbild) Foto: IMAGO / APress

Die Musikerin erfüllt für den Junggesellen alle Kriterien: groß, natürliche Erscheinung und selbstständig. „Ich weiß gar nicht, ob sie einen Mann hat. Aber ich würde sie gerne mal zu einem Kaffee einladen.“ Die perfekte Location für das erste Date hätte der Millionär schon. Fast jeden Morgen trinkt der 42-Jährige seinen Espresso in seinem neuen Stammcafé „Café Royal“ in der Schützenstraße in Dortmund. Allerdings gut möglich, dass Sarah Connors’ Ehemann Florian Fischer sein Veto einlegen würde.

Lotto-Chico aus Dortmund: Glück im Spiel, Pech in der Liebe

Tatsächlich ist Yildrim aber auf der Suche nach einer Frau fürs Leben. Fünf Jahre ist der 42-Jährige schon Single. Seine Zeiten als Casanova hat er eigenen Aussagen zufolge längst hinter sich. Der größte Wunsch des Multimillionärs ist es nun, eine Familie zu gründen. Genug Anfragen von Frauen würde der begehrte Single bekommen. 200-300 Nachrichten auf Social Media pro Tag, schätzt Chico.

Mit einigen Damen hat Chico schon Kontakt aufgenommen und sich mit der ein oder anderen auch getroffen. „Ich merke schnell, wenn die Frauen sich mit mir nur wegen des Geldes treffen – ich bin doch nicht doof. Und es waren auch viele schöne Frauen dabei, aber ich möchte eine Frau mit Köpfchen, die mir auch mal ihre Meinung sagen kann.“ Bislang sei jedoch bei keiner der Anwärterinnen der Funke übergesprungen, gibt Chico an.